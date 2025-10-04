कचऱ्यातील गुलाबजाम खाल्ल्याने मुलीला विषबाधा
कल्याण ता. ४ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्वेतील सूचक नाका परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. खेळताना डम्पिंगच्या कचऱ्यातील गुलाबजाम खाल्ल्याने अनिता चंद्रवंशी नावाच्या मुलीची प्रकृती बिघडली आहे. तिला त्वरित खासगी रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू केले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने सूचक नाका टेकडीवर कचरा टाकला जात आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि नाराजी वाढत आहे. या डम्पिंग ग्राउंडमुळे परिसरात कचऱ्याची दुर्गंधी जाणवते आणि नागरिक या भिंतीच्या परिसरात डम्पिंग थांबवण्याची मागणी करत आहेत. परिसरातील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे की, जर कचरा टाकणे थांबवले नाही, तर ते तीव्र आंदोलन देखील करू शकतात. सामाजिक कार्यकर्ते भारत सोनावणे यांनी या विषयावर तातडीने कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या घटनांमुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत महापालिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून नागरिकांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी त्वरित उपाययोजना आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
