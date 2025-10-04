अभिजात मराठी भाषा ही उदरनिर्वाहाचेही साधन
ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. महेश केळुसकर यांचे प्रतिपादन
ठाणे, ता. ४ (वार्ताहर) : जगभरात ७२ देशांमध्ये मराठी भाषा बोलली जाते, आणि भारतात ती सर्वत्र प्रचलित आहे. त्यामुळे मराठी भाषेत आर्थिक व्यवहारही होतात. या भाषेशी निगडित विविध क्षेत्रांत उत्तम व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध आहेत. मराठी ही केवळ सांस्कृतिक भाषा नसून उदरनिर्वाहाचेही महत्त्वाचे साधन आहे, अशी भूमिका ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. महेश केळुसकर यांनी शुक्रवारी (ता. ३) व्यक्त केली.
मराठी भाषेला ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. या निमित्ताने ३ ते ९ ऑक्टोबर हा अभिजात मराठी भाषा सप्ताह म्हणून राज्यभरात साजरा केला जात आहे. ठाणे महापालिकेतर्फे या भाषेच्या अभिजातपणासंदर्भात विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. याच अनुशंगाने महापालिका मुख्यालयातील कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात १७ वी विचारमंथन व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. झाला, ज्यामध्ये डॉ. महेश केळुसकर यांनी ''मराठी भाषेचे अभिजातपण'' या विषयावर सखोल व्याख्यान दिले.
डॉ. केळुसकर म्हणाले की, मराठी भाषा ही खऱ्या अर्थाने मुळातच अभिजात भाषा आहे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली भाषा असून त्याचा आदर्श ग्रंथ म्हणजे लीळाचरित्र. भाषा ही फक्त संवादाचे साधन नसून ती समाजाची संस्कृती आणि आत्मा आहे. मराठी भाषा सुमारे २५०० वर्षांपासून अस्तित्वात असून तिचा इतिहास समृद्ध आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी भाषा प्राचीन, सलग, मौलिक आणि अखंड असावी लागते. या निकषांवर मराठी भाषेने पूर्ण उतरण्यामुळे तिला केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे देशातील ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठीचे अध्ययन आणि अध्यापन अधिक प्रमाणात होणार आहे. तसेच प्राचीन ग्रंथांचे अनुवाद, भाषा अध्ययन केंद्रांची स्थापना यासाठी निधी उपलब्ध होणार असून, त्यामुळे मराठी भाषेचे विस्तारीकरण अधिक वाढेल. त्यावेळी उपायुक्त उमेश बिरारी, अग्निशमन दल प्रमुख गिरीश झळके, उपनगर अभियंता गुणवंत झांब्रे, उप वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्मिता हमरसकर, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक महादेव जगताप, तसेच माहिती व जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र मांजरेकर व प्राची डिंगणकर यांसह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
कुशल मराठी भाषिकांची गरज
डॉ. केळुसकर यांनी पुढे सांगितले की, मराठी भाषा केवळ भावना व्यक्त करत नाही तर ती कार्यक्षम आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही उपयुक्त आहे. दरवर्षी मराठीत सुमारे २००० पुस्तके आणि ५०० दिवाळी अंक प्रकाशित होतात. त्यामुळे मराठी भाषेचा अर्थव्यवहार देखील मोठा आहे. मराठीतून अनुवाद, निवेदन, सूत्रसंचालन, वाहिन्यांवरील संवाद यासाठी कुशल मराठी भाषिकांची गरज वाढली आहे. त्यामुळे मराठीत शिकणे, लिहिणे, वाचणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
