अमली पदार्थ विरोधी जनजागृती मोहीम
मालाड, ता. ३ (बातमीदार) ः चारकोप सह्याद्रीनगर येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील विद्यालयाच्या कर्मवीर इंटरॲक्ट क्लबने शुक्रवारी (ता. ३) अमली पदार्थ सेवनविरोधी जनजागृती मोहीम राबवली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून आयोजित या उपक्रमात जनजागृती रॅली व विशेष सभेचा समावेश होता. या रॅलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी अमली पदार्थांचे सेवन न करण्याबाबत पोस्टर झळकावून जनजागृती केली. या मोहिमेत नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई उपनगर जिल्हा समन्वयक दिशा कळंबे, विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका एस. एम. जरे, रोटरी क्लबचे प्रतिनिधी रिमा वाही, सुनीता हिर्लेकर, विकास हिर्लेकर, फिरदोस अली, नंदिता सराफ, एन. एस. प्रबळकर, कर्मवीर इंटरॲक्ट क्लबचे सदस्य मोठ्या संख्येने उत्साहाने सहभागी झाले होते. रॅलीनंतर आयोजित सभेमध्ये महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले.
