थोडक्यात बातम्या रायगड
पेझारी येथे अभिजात मराठी भाषा दिवस साजरा
पोयनाड (बातमीदार) : अलिबाग तालुक्यातील पेझारी येथे नुकताच अभिजात मराठी भाषा दिवस साजरा करण्यात आला. कोएसोच्या लक्ष्मी-शालीनी कला, वाणिज्य व विज्ञान महिला महाविद्यालय पेझारी यांनी या अभिजात मराठी भाषा दिवसाचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी शेठ. ज. नौ. पालीवाला महाविद्यालयातील मराठी विषयाचे प्राध्यापक ज्ञानेश्वर मुंडे यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित केले होते. या वेळी मराठी भाषेविषयी माहिती सांगण्यात आली. आपली मराठी भाषा ही एक परंपरागत आणि प्राचीन भाषा असून या भाषेमध्ये अनेक शिलालेख आहेत याची देखील माहिती मान्यवरांनी विद्यार्थाना दिली. मराठी भाषा ही भारतातच नव्हे तर जगभरात बोलली जाणारी एक महत्वाची भाषा आहे, याची देखील माहिती देण्यात आली. यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अनिल बांगर, प्रा. महेश बि-हाडे, डॉ. भटू वाघ, प्रा. दिलीप सोनवणे, प्रा. संतोष बिरारे यांच्यासह महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
नृत्य मोहिनी कादंबरीचा शासनमान्य ग्रंथांच्या यादीत समावेश
खोपोली (बातमीदार) ः कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या खोपोली शाखेच्या माजी अध्यक्षा, खोपोलीतील ज्येष्ठ साहित्यिक उज्ज्वला वामन दिघे यांच्या ''नृत्य मोहिनी'' या कादंबरीचा शासनमान्य ग्रंथांच्या यादीत नुकताच समावेश करण्यात आला आहे. खोपोलीतील साहित्यिक वर्तुळासाठी ही मोठी अभिमानाची बाब आहे. थोर साहित्यिक कै. र. वा. दिघे यांच्या उज्वला या स्नुषा आहेत. सासरे र. वा. दिघे यांच्याशी साहित्यावर प्रदीर्घ चर्चा केल्यामुळे त्यांना साहित्याची आवड निर्माण झाली. र. वा. दिघे यांच्या निधनानंतर त्यांनी लेखनाला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांच्या कथा, कविता निरनिराळ्या नामवंत मासिकात, दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाल्या. त्यांना विविध स्पर्धांमध्ये पारितोषिके प्राप्त झाली. त्यानंतर उज्वला यांनी साहित्य क्षेत्रात स्वतःचे स्थान पक्के केले. उज्वला दिघे यांचा ''दैवाचा खेळ'' हा कथा संग्रह ''कारवीच्या रानात'' हा काव्यसंग्रह तसेच तमाशाच्या जीवनावर आधारीत कादंबरी ''नृत्यमोहिनी'' इत्यादी दहा पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यापैकी ''नृत्यमोहिनी'' या कादंबरीचा शासन मान्य ग्रंथांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
माणगावत साईंच्या चरणी आपट्याची पाने अर्पण
माणगाव (वार्ताहर) ः माणगाव येथील आदर्शसमता नगर साई मंदिरात दसऱ्याच्या निमित्ताने परंपरेप्रमाणे आपट्याची पाने साईंच्या चरणी अर्पण करून सोने लुटण्याची प्रथा पार पडली.
गुरुवार, ता. २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ५.३० वा. काकड आरतीने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर सकाळी ७.१५ वाजता पंच्चारतीनंतर दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी वाढत गेली. संध्याकाळी ७.३० वा. धुपारती झाल्यानंतर रात्री ८ वाजता सोने लूटण्याचा पारंपरिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. या प्रथेनुसार, बाहेरून आणलेली आपट्याची पाने प्रथम भजन-कीर्तन करत साईंच्या चरणी अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर भाविकांनी ती पाने एकमेकांना देत शुभेच्छांचे आदान-प्रदान केले. आपट्याची पाने म्हणजेच प्रतिकात्मक सोने मानले जाते. या सोन्याचे वाटप केल्याने आपुलकी, सौख्य, समृद्धी, सौभाग्य आणि साईंचा आशीर्वाद लाभतो, अशी श्रद्धा भाविकांमध्ये आहे. साई मंदिर स्थापनेपासून चालत आलेली ही प्रथा आता माणगांवच्या सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग बनली आहे.
