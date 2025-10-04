चिल्ड्रन फ्युचर इंडिया रायगडच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन
पेण, ता. ४ (बातमीदार) ः चिल्ड्रन फ्युचर इंडिया संस्थेच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा आमदार रवी पाटील यांच्या शुभ हस्ते मोठ्या उत्साहात पार पडला. सीएफआय ही संस्था अनेक वर्षे गरीब व गरजू मुलांना शिक्षणासाठी त्यांच्या आरोग्य तसेच समाजकल्याणासाठी कार्यरत आहे. या संस्थेची नवीन इमारत उत्कर्ष नगर येथे बांधली आहे. या वास्तूच्या उद्घाटन समारंभाची सुरुवात प्रमुख पाहुणे आमदार रवी पाटील, राज्यसभा खासदार धैर्यशील पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद हिंदुराव, संस्थेचे चेअरमन संदेश म्हात्रे, सीएफआय संस्थेचे संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किशोर देशमुख यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. या वेळी संस्थेचे सत्कारमूर्ती तेजस याने सुंदर बासरीवादन करून तसेच सीएफआयच्या मुलीने स्वागत गीत गाऊन कार्यक्रमाची शान वाढविली. यानंतर सीएफआयचे संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किशोर देशमुख यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सीएफआय संस्थेच्या कामाचे स्वरूप व गावोगावी त्यांनी केलेल्या विकासाची माहिती दिली. या सगळ्यासाठी नार्वेमधील सामान्य जनता मदत करते व त्यांच्या मदतीचा उद्देश हे त्यांनी समजावून सांगितले. मुलांनी या मदतीचा उपयोग करून यशस्वी होण्यासाठी प्रवृत्त केले. रवी शेठ पाटील यांनी संस्थेच्या कामाचे कौतुक करून गरीब व गरजू मुलांना यशस्वी होण्यासाठी प्रवृत्त केले. सीएफआय संस्था गरीब गरजू मुलांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी एक संधी असून, तिचा उपयोग करून घ्यावा, असे मोलाचे मार्गदर्शन केले.
