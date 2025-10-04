राजीप शाळेतील ११ विद्यार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मदत
राजीप शाळेतील ११ विद्यार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मदत
खालापूर, ता.४ (बातमीदार) ः सेवा पंधरवडा अभियानातील टप्पा क्रमांक तीनमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषद शाळेतील एकूण ११ विद्यार्थ्यांना दरमह १५०० रुपये अर्थसहाय्य लाभ मंजूर करणे आदेश वाटपाचा कार्यक्रम तहसीलदार कार्यालय खालापूर येथे पार पडला.
छत्रपती शिवाजी महाराज अभियानांतर्गत सेवा पंधरवड्यात विविध उपक्रम सुरू आहेत. तहसीलदार खालापूर अभय चव्हाण यांच्या हस्ते प्रथमेश नरेश मोगरे, अपर्णा जगन केवारी, रितेश जगन केवारी, ईश्वर वासुदेव शिरवले, योगेश नंदू जाधव, प्रीतम अंकुश पवार, श्रेयश संतोष धाकतोडे, दर्शना सुनील वाघमारे, नागेश रघुनाथ रुठे, रोशन दिलीप वाघे, विजय गजानन पवार या ११ विद्यार्थी लाभार्थ्यांना अनुदान वाटपाचे धनादेश देण्यात आले. यावेळी मीना वाघमारे वयोवृद्ध महिला पालक यांनी तहसीलदार अभय चव्हाण यांचे आभार मानले. सदर कार्यक्रमास लोकप्रतिनिधी, तहसीलदार कार्यालयातील सहाय्यक महसूल अधिकारी बालाजी जाधव, दिपाली पवार, महसूल सहाय्यक अमोल वाघ, पल्लवी रामटेके, शिक्षक दीपक खाडे , शैलेजा वनकुंद्रे , संतोष साळुंखे इतर शिक्षक व शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
