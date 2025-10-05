रोह्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संचलन उत्साहात
रोहा ता.४ (बातमीदार) ः देश पातळीवर देशहितासाठी कार्यरत असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तळवली तर्फे अष्टमी येथे कार्यरत असणाऱ्या शाखेतर्फे विजयी दशमीला संचलन करण्यात आले. विजयादशमी दिवशी स्थापनेला १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्याअनुषंगाने संपुर्ण देशभर विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या कार्यक्रमांतर्गत विजया दशमी उत्सव रविवार, (ता. ५) रोहा येथे साजरा करण्यात येणार असून त्या कार्यक्रमाच्या पूर्व तयारीचा एक भाग म्हणून तळवली तर्फे अष्टमी येथे संघाची शाखा भरवून कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली.
जगातली सर्वात मोठी स्वयंसेवी संघटना अशी लौकिक असलेली संघटना, म्हणजे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. यावर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी महोत्सव ही आहे. म्हणजेच या संघटनेला आणि त्यांच्या कार्याला, शंभर वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. त्या अनुषंगाने कार्यक्रमाच्या पुर्व तयारीचा एक भाग म्हणून तळवली येथे गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या आरएसएसच्या तळवली तर्फे अष्टमी या शाखेच्या वतीने विजया दशमीला एक विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करून एक शाखा भरविण्यात आली. तसेच संघाचा गणवेश परिधान करून गावातून संघाचे संचलन करण्यात आले.यावेळी गावामध्ये राष्ट्र प्रेमाने प्ररित झालेल्या सर्व स्वयंसेवकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे दिसून आले.
