खालापुरातील हत्येचा नेपाळमध्ये उलगडा
खालापूरमधील हत्येचा नेपाळमध्ये उलगडा
मारेकऱ्याला सीमेवरून अटक, खोपोली पोलिसांची कामगिरी
खालापूर, ता. ४ (बातमीदार) ः उसने पैसे परत मागितल्याच्या रागातून देवन्हावे येथे एकाची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील फरार आरोपीला खोपोली पोलिसांनी नेपाळ सीमेवरून अटक केली आहे.
देवन्हावे येथे ११ सप्टेंबर रोजी सुशांत चौधरी यांच्या भाड्याचे शेडमध्ये राहणाऱ्या पारस सिंग (वय ५०) यांची हत्या झाली होती. या घटनेत अख्तर अख्तर बैठा हा फरार झाला होता. मोबाईल लोकेशननुसार अख्तर ठाणे येथे असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर डहाणू येथे त्याचा फोन बंद झाला. त्यामुळे आरोपीबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याने खोपोली पोलिसांसमोर अख्तरला शोधण्याचे मोठे आव्हान होते. पोलिसांनी मारेकऱ्याचा पूर्व इतिहास तपासात सुरत, अहमदाबाद येथे पथक पाठवले होते; परंतु त्याठिकाणी कोणताही सुगावा लागला नव्हता. अखेरीस पोलिसांचे पथक आरोपीच्या मूळ गावी बिहार येथे गेले. तिथे मिळालेल्या माहितीनुसार अख्तर नेपाळ येथे गेल्याची खात्रीशीर माहिती पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार सापळा रचत २९ सप्टेंबर रोजी नेपाळ सीमेवरून अख्तरला ताब्यात घेतले. त्याने हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.
-----------------------------------------
पथकाची चोख कामगिरी
रायगड पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, अपर पोलिस अधीक्षक अभिजित शिवतरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी खालापूर विशाल नेहूल आणि खोपोली पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुजित गडदे, पोलिस शिपाई प्रणीत कळमकर, परसराम टेकाळे, किरण देवकाते, समीर पवार यांच्या पथकाने चोख कामगिरी बजावली.
