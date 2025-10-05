राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी विजयादशमी उत्सव उत्साहात पार पडला
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी विजयादशमी उत्साहात
कासा, ता. ४ (बातमीदार) ः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शताब्दी विजयादशमी उत्सव कासा येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. संघ स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे यंदाचा दसरा विशेष महत्त्वाचा ठरला. या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवकांनी शिस्तबद्ध संचलन करत संघाचा शताब्दी सोहळा साजरा केला.
कासा येथील कार्यक्रमाचे आयोजन स्थानिक स्वयंसेवकांनी कासा केंद्र येथे केले होते. प्रारंभी पथसंचलन घेऊन वंदनाने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर गावभर केलेल्या संचलनात सुमारे अडीचशे स्वयंसेवकांनी सहभाग नोंदवला. डहाणू येथील स्वयंसेवकांनीही या संचलनात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
या सोहळ्यात सर्वात ज्येष्ठ स्वयंसेवक म्हणून ८५ वर्षीय जनार्दन घारपुरे यांनी हजेरी लावून सर्वांचे लक्ष वेधले. कासा येथील स्वयंसेवक आशिष चव्हाण यांनी या शताब्दी सोहळ्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी विजयादशमीनिमित्त साजऱ्या झालेल्या या कार्यक्रमाने कासा शहर देशभक्ती आणि शिस्तीच्या संदेशाने दुमदुमले.
