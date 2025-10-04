ऐरोली नॉलेज पार्क रस्त्यावर पथदिव्यांचा लंपडाव
ऐरोली नॉलेज पार्क रस्त्यावर पथदिव्यांचा लंपडाव
वाहनचालकांसह नागरिक संतापले; उपाययोजना करण्याची मागणी
वाशी, ता. ४ (बातमीदार) ः ऐरोली नॉलेज पार्क परिसरातील रस्त्यावरील पथदिवे बंद अवस्थेत असल्यामुळे वाहनचालक, मॉर्निंग वॉकसाठी येणारे नागरिक आणि आयटी पार्कमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. अंधारात चालणे व वाहन चालवणे धोकादायक ठरत असल्याने अपघाताची शक्यता वर्तविण्यात येत असून, उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
ऐरोली नॉलेज पार्क परिसरातील पटनी कंपनीचा रस्ता हा ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा व भिवंडीसारख्या ठिकाणी जाण्यासाठी एक महत्त्वाचा शॉर्टकट मार्ग आहे. नवी मुंबई व मुंबईकर यासाठी ऐरोली पुलावरून थेट या रस्त्यावर येण्याचा पर्याय स्वीकारतात. त्यामुळे येथील रस्त्यावरील वाहतुकीवर मोठा भार असतो. तथापि मागील काही दिवसांपासून या रस्त्यावर असलेले पथदिवे वारंवार बंद अवस्थेत आढळत आहेत. कोरोनापूर्वी या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहन चालवणे धोकादायक झाले होते. अनेक अपघात घडल्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने ५८ कोटी रुपयांचा खर्च करून मार्गाचे सिमेंटीकरण केले. या कामासोबतच पथदिवे बसवण्यात आले होते, जे रात्रीच्या काळात सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ठरत होते, मात्र आता पथदिव्यांचा लंपडाव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
.........................
या समस्येचा थेट परिणाम फक्त वाहनचालकांवरच नाही, तर मॉर्निंग वॉकसाठी येणाऱ्या नागरिकांवरही होत आहे. कधी पथदिवे चालू असतात, तर कधी बंद, त्यामुळे नागरिकांसाठी मोठे त्रासदायक ठरत आहे, असे ऐरोलीतील नागरिक अरुण साळुंखे यांनी सांगितले. अंधारात रस्ता ओलांडताना चालक व पायी नागरिकांना अपघाताचा धोका जाणवतो. यामुळे या भागातील नागरिक व प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत. पथदिव्यांच्या लंपडावामुळे रात्रीचा प्रवास अधिक धोकादायक होतो. यासाठी संबंधित प्रशासनाने तातडीने पथदिव्यांची दुरुस्ती करून संपूर्ण मार्ग सुरक्षित करण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.