नवी मुंबई विमानतळाला ‘दिबांचे’ नाव?
नवी मुंबई विमानतळाला ‘दिबांचे’ नाव?
मुख्यमंत्र्यांकडून येत्या तीन महिन्यांत घोषणाचे आश्वासन
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावावर राज्य शासनाने सहमती व्यक्त केली आहे, मात्र या नामकरणाची अधिकृत घोषणा लगेच होणार नाही; सुमारे तीन महिन्यांनीच त्याची औपचारिक घोषणा होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी आश्वासन दिल्याची माहिती नवी मुंबई विमानतळ नामकरण कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील यांनी दिली.
या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी कृती समिती आणि विविध संघटनांसह सह्याद्री अतिथीगृहात एक बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत विमानतळाला स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यावर सहमती दर्शविण्यात आली. याबाबत बोलताना दशरथ पाटील यांनी सांगितले की, दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्याचा आग्रह या कृती समितीने लावला होता आणि मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यानंतर या निर्णयाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतदेखील चर्चा झाली असून, त्यांनी या नामकरणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विमानतळाचे उद्घाटन येत्या ८ ऑक्टोबरला पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे, मात्र भूमिपुत्रांनी आधी नाव जाहीर करावे, मगच उद्घाटन करावे, या मागणीवर जोर दिला होता. त्यानुसार ६ ऑक्टोबरला या मागणीसाठी मोर्चाचे आयोजनही करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, नामकरणाच्या प्रक्रियेसाठी विविध कायदेशीर व प्रशासकीय टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला अंदाजे तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल आणि त्यानंतरच विमानतळाचे अधिकृत नाव जाहीर केले जाईल. दशरथ पाटील यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करत म्हटले की, दि. बा. पाटील यांचे नाव या महत्वाच्या विमानतळावर देणे हे त्यांच्या कार्याची आणि महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांनी केलेल्या योगदानाची खरी ओळख ठरेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.