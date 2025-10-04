डी वाय पाटील महाविद्यालयासमोर वाहतूक कोंडी
डी. वाय. पाटील महाविद्यालयासमोर वाहतूक कोंडी
जुईनगर, ता. ४ (बातमीदार) : नेरूळ येथील नामांकित डी. वाय. पाटील महाविद्यालयासमोर वाहतूक कोंडीने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. सकाळपासून या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. कॉर्पोरेट क्षेत्रात शनिवार आणि रविवारी सुट्टी असल्याने या ठिकाणी अनेक वाहने दुरुस्ती अथवा अंतर्गत सजावटीसाठी उभी असतात. त्यामुळे आठवड्याच्या सांगतेला नियमित या ठिकाणी वाहतूक कोंडी पाहायला मिळते. या ठिकाणाहून प्रतिदिन प्रवास करणारे प्रवासी आणि वाहनचालक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. हा अनेक गॅरेज असलेला नेरूळ पूर्वेकडील अगदी महत्त्वाचा आणि मोठा रस्ता आहे. येथील या ठिकाणी वाहतूक विभाग आणि महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून होत असलेले दुर्लक्ष करदात्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करीत आहे.
नेरूळ शहरातील शिरवणे गाव, सेक्टर १, बँक ऑफ बडोदा, डी. वाय. पाटील महाविद्यालय, आरएआयटी महाविद्यालय अशी प्रमुख ठिकाणे या रस्त्यावर आहेत. त्यामुळे येथे नियमित मोठ्या प्रमाणात वाहनांसह नागरिकांची वर्दळ असते. परिणामी अधिक वाहने रस्त्यावर धावत आसतात. त्यात या ठिकाणच्या अनधिकृत गॅरेजमुळे हा रस्ता वाहतूक कोंडीचे हब झाले आहे. शहरातील अनेक मोठ्या रस्त्यांवर अनधिकृत गॅरेजस आहेत. वाहनाचे सुट्टे भाग मिळणारी दुकाने आहेत. त्यामुळे या विक्रेत्या दुकानदारांची बैठक घेऊन मोकळी मैदाने किंवा उड्डाणपुलांखालील जागा वापरण्यासाठी त्यांना सूचना देण्यात येणारे असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. गॅरेज आणि वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची दुकाने असलेल्या भागात रिकाम्या जागा या लोकांना देण्यात येणार असल्याचे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, अद्याप मार्ग निघत नसल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
कोट
नेरूळच्या या रस्त्याने दुचाकीवरून नियमित ये-जा करावी लागते. पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. त्यामुळे सुनियोजित शहरात हा प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे.
- राहुल चव्हाण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.