पालघर येथे आंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिन साजरा
पालघर, ता. ४ (बातमीदार) ः समाज कल्याण विभाग पालघर, सीनियर सिटीजन असोसिएशन, वात्सल्य ज्येष्ठ नागरिक संघ व ममता ज्येष्ठ नागरिक संघ यांच्या वतीने बुधवारी (ता. १) आंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिन साजरा करण्यात आला.
पालघर शहरातील तीन ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने शहरातील ज्येष्ठ नागरिक भवन येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमासाठी समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त पांडुरंग वाबळे, विशेष अतिथी म्हणून सामाजिक कार्यकर्त्या रोशनी सुलाखे उपस्थित होते. समारंभाचे अध्यक्ष भगवान पामाळे, वासल्य ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष दिलीप कुमार पाटील, ममता ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष क्रांती पवार व या तिन्ही ज्येष्ठ नागरिक संघाचे जेष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांची भाषणे झाली. तसेच, काही वृद्धांनी आपल्या आवाजात गाणी व भक्ती गीते सादर केली.
