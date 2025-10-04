सेवा पंधरवडा निमित्त पालघर जिल्ह्यात विविध विकास उपक्रमांचा शुभारंभ*
सेवा पंधरवडानिमित्त विविध विकास उपक्रम
पालघर (बातमीदार): राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवडानिमित्त पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा, कंचाड येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
या कार्यक्रमास खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार हरिश्चंद्र भोये, विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे या मान्यवरांची विशेष उपस्थिती लाभली.
यानिमित्ताने आदी कर्मयोगी सेवा केंद्राचे उद्घाटन कंचाड येथे करण्यात आले. पात्र कुटुंबांना अतिक्रमित रहिवासी जागांचे हक्कपत्रे वाटप करण्यात आले. शाळा तिथे दाखला अभियानांतर्गत प्रातिनिधिक दाखल्यांचे वाटप झाले. मान्यवरांनी नवीन घरकुल बांधकाम व रस्ते सीमांकनाची पाहणी केली. अंभई येथे शेत रस्ता पाहणी व सीमांकन मोजणी करताना शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आदी उपक्रमांमुळे नागरिकांना योजनांचा थेट लाभ मिळत असून, जिल्ह्यातील शिक्षण, निवास, पायाभूत सुविधा व ग्रामविकास क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येत असल्याचे मान्यवरांनी यावेळी सांगितले.
