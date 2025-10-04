शितलादेवी व हनुमान मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, केळवे कडून मुख्यमंत्री निधीस धनादेश प्रदान.
पालघरमधील मंदिर ट्रस्टचा पूरग्रस्तांना मदतीचा हात
पालघर, ता. ४ (बातमीदार) ः राज्यात तब्बल ६० लाख हेक्टर शेती क्षेत्रावर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी वर्तवला आहे. अतिवृष्टीने बाधित असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी तातडीने मदत मिळावी या हेतूने शितलादेवी व हनुमान मंदिर देवस्थान ट्रस्टने मदतीचा हात पुढे केला आहे. ट्रस्टकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस दोन लाखाचा धनादेश जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड यांच्याकडे प्रदान करण्यात आला आहे.
गेली अनेक वर्षे श्री शितलादेवी व हनुमान मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, केळवे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस मदत करत आली आहे. सोबत आरोग्य व शिक्षण विषयक अनेक उपक्रमही सतत राबवित असते. सालाबाद प्रमाणे नुकतेच गुणवंत गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना देवस्थानाकडून आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारासाठी शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरीब गरजू रुग्णांसाठीही शितलादेवी व हनुमान मंदिर देवस्थान ट्रस्ट मदत करत आहे.
