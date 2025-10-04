जव्हार येथे कुस्त्यांचे जंगी सामने संपन्न.
जव्हार येथे कुस्त्यांचे जंगी सामने
जव्हार, ता. ४ (बातमीदार) ः नगर परिषद व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने कुस्त्यांचे जंगी सामने शुक्रवारी (ता. ३) जुना राजवाड्यामध्ये पार पडले. संस्थान काळापासून जव्हारचा दरबारी दसरा साजरा होत असून, दरबारी दसरा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी येथे कुस्त्यांच्या सामन्यांचे आयोजन करण्यात येते. या कुस्त्या पाहण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यातून हौशी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, तर मोठ्या प्रमाणावर कुस्तगीर नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, शिर्डी, मनमाड, नगर, औरंगाबाद, भिवंडी, चाळीसगाव व जव्हार, मोखाडा भागातून कुस्ती खेळण्यासाठी आले होते.
या कार्यक्रमात एकूण २५० कुस्त्या खेळविण्यात आल्या. यामध्ये नितिन डगळे, भावेक चौधरी, गणेश बेनके, भगवान बेडकोळी, हरसुलपेठ, तेजस माळी, पुडलीक बेडकुळे, मनोज भांगरे, सागर बेडकुळे, तेजस माळी, पवन ढोनर या नावाजलेल्या पैलवानांनी कुस्त्यांमधून आपले कसब दाखविले. शेवटच्या दोन कुस्त्या तेजस माळी व पवन ढोनर यांच्यात झाली. यामध्ये पवन ढोनर विजयी झाले. शेवटची कुस्ती गणेश बेनके व भगवान बेंडकुळ यांच्यात झाली. यामध्ये गणेश बेनके विजयी झाले.
या विजयी पैलवानांना कुस्ती समितीचे सभापती नितीन वाजे, उपसभापती विजय रसाळ, चेतन बिडलानी, माजी नगरसेवक विजय घोलप, अरशद कोतवाल यांच्या हस्ते रोख पारितोषिक १५ हजार रुपये, शाल, श्रीफळ व चषक देण्यात आले.
या कुस्त्यांचे पंच म्हणून अनंता घोलप, विवेक शिरसाट, संजय वनमाळी, सुनील ठमके, डहाळे बुवा, निवृत्ती बेनके, त्रिंबक बेनके, नरेश महाले, अक्षय घोलप, रामदास मोहडकर, सीताराम खुताडे यांनी काम पाहिले. कुस्त्यांच्या कार्यक्रमाचे समालोचन मनीष घोलप, नीलेश घोलप यांनी केले. अनिल नागपुरे, नरेश भोईर यांच्या हस्ते पंचाचा सत्कार करण्यात आला.
