शरद पवार गटाच्या तालुकाध्यक्षपदी सनी पवार
मोखाडा (बातमीदार) : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्षांनी पालघर जिल्ह्यात भाकरी फिरवायला सुरुवात केली आहे. दसऱ्याचे मुहूर्त आणि आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मोखाडा तालुक्यात अनेक नवीन नियुक्त्या केल्या आहेत. सनी पवार यांची मोखाडा तालुका अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. मोखाडा शहराध्यक्षपदी धम्मपाल शेजवळ, ओबीसी सेलच्या अध्यक्ष, कार्याध्यक्षपदी रफिक मणियार यांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडीबाबत पदग्रहण सोहळासुद्धा होणार असल्याची माहिती सुनील भुसारा यांनी दिली आहे. सनी पवार हा पक्षाचा युवा चेहरा असून आपल्या व्यवसायाच्या रूपाने सुद्धा ते खेडोपाड्यात परिचित आहेत. याशिवाय ज्येष्ठांचा सन्मान आणि युवकांना सोबत घेऊन काम करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. या निवडीमुळे पक्षात नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
