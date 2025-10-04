ठाण्यात बंजारा समाजाचा मोर्चा
शिवाजी पार्कमध्ये १७ ऑक्टोबरला एल्गार
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : हैदराबाद गॅझेटनुसार बाजार समाज हा अनुसूचित जमातीचा घटक आहे; मात्र हे सरकार बंजारा समाजावर अन्याय करीत आहे, असा आरोप करीत शनिवारी ठाण्यामध्ये बंजारा समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. आजचा मोर्चा हा सेमीफायनल आहे. येत्या १७ ऑक्टोबरला मुंबईच्या शिवाजी पार्क मैदानात आरक्षणाचा फायनल एल्गार होईल, असा इशारा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी दिला.
मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. याच अनुषंगाने हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा जमातीचा ‘आदिम’ जमात म्हणून उल्लेख असल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी बंजारा समाजाने केली आहे. त्याअनुषंगाने बंजारा समाजाच्या वतीने राज्यभर मोर्चे काढण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली कापूरबावडी ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शेकडो बंजारा स्री-पुरुष सहभागी झाले होते. आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे; जय सेवालाल, एक गोर सव्वा लाखेर जोर, अशा घोषणा देत पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून बंजारा समाजातील स्री-पुरुष, लहान मुले मोर्चात सहभागी झाली होती.
मोर्चाला संबोधित करताना हरिभाऊ राठोड यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यामुळे मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले मिळणार आहेत. हैदराबाद गॅझेट लागू करा याचा अर्थ नोंदीचा विषय नाही. ती नोंदणी नाही तर पुरावा आहे. तो पुरावा कसला आहे तर मराठवाड्याचे मराठा हे कुणबी आहेत. त्यामुळे आम्हाला सरसकट एसटीमध्ये घ्या, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
आमची ताकद मोठी
मराठवाड्यात एका खासदाराने बंजारा समाजाविना निवडणूक लढवून दाखवावी आणि विजयी होऊन दाखवावे. मराठा समाजापेक्षा बंजारा समाजाची मोठी ताकद आहे, असे हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. दरम्यान, या मोर्चानंतर ६ तारखेला लातूर-यवतमाळ, ७ तारखेला परभणी आणि जळगाव, ८ तारखेला धुळे, १० तारखेला नाशिक, वर्धा व अलिबाग येथे बंजारा मोर्चा काढण्यात येणार असून, फायनल मोर्चा शिवाजी पार्कवर धडकणार आहे. ती ताकद केंद्र सरकारला दिसेल, असाही इशारा या वेळी राठोड यांनी दिला. या मोर्चात बंजारा नेते शंकर पवार, नंदू पवार, कविराज चव्हाण, सुभाष राठोड, छाया राठोड, राकेश जाधव, सुधीर राठोड, अनिल राठोड, कैलास राठोड यांच्यासह हजारो बंजारा बांधव उपस्थित होते.
