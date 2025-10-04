३,१०० कोटींचा मालमत्ता कराचे संकलन
३,१०० कोटी मालमत्ता कराचे संकलन
पालिकेने पहिल्या सहा महिन्यांत केली ४२ टक्के वसुली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या संकलनात चालू आर्थिक वर्षात (२०२५–२६) चांगली सुरुवात झाली आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाकडून तब्बल ३,१०० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा करण्यात पालिकेच्या कर संकलन विभागाला यश आले आहे.
पालिकेने या वर्षासाठी एकूण ७,७०० कोटी रुपयांचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यातुलनेत पहिल्या सहामाहीतच ४२ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाल्याने कर संकलन विभागाचा उत्साह वाढला आहे. या आर्थिक वर्षी मालमत्ता कराच्या बिलांमध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या वाढीव रेडीरेकनर दरानुसार सुमारे १६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे काही मालमत्ताधारकांचा करदर वाढला असला तरी पालिकेच्या उत्पन्नातही त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.
२०२५-२६ या वर्षासाठीच्या सुधारित मालमत्ता कर बिलांच्या छपाईच्या कामकाजाला काही तांत्रिक कारणास्तव विलंब झाला. परिणामी काही विभागांमध्ये नागरिकांना बिले उशिरा प्राप्त झाली. मूलतः पहिल्या सहामाहीसाठी कर भरण्याची अंतिम तारीख १३ ऑगस्ट २०२५ होती. मात्र अनेक नागरिकांना बिलांचा भरणा करण्यासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने पालिकेने मुदतवाढ जाहीर केली आहे. दरम्यान, मुंबईकरांकडून सुरुवातीलाच मिळालेला प्रतिसाद चांगला आहे. तांत्रिक अडचणी असूनही नागरिकांनी जबाबदारीने कर भरून सहकार्य केले. उर्वरित सहामाहीतही हे सहकार्य कायम राहील, अशी अपेक्षा पालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
विभागनिहाय मुदतवाढ
* १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ असलेले पालिकेचे विभाग : ए, बी, सी, डी, ई, एफ दक्षिण, एफ उत्तर, जी दक्षिण, जी उत्तर, एच पूर्व, एच पश्चिम, के पश्चिम, पी दक्षिण, पी उत्तर, आर दक्षिण, आर मध्य, एम पूर्व, एम पश्चिम
* १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ असलेले विभाग ः के पूर्व, आर उत्तर, एल, एन, एस, टी
कर न भरल्यास दंड आकारणार
पालिकेने नागरिकांना कर भरण्यासाठी मुदतवाढ देऊन मोठी सवलत दिली असली तरी निर्धारित अंतिम तारखेच्या नंतर कर न भरल्यास थकीत बिलावर नियमानुसार व्याज आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, अस इशारा पालिकेच्या कर विभागाने दिला आहे.
