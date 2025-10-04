अंतिम प्रभाग रचनेत किरकोळ बदल
हरकतींचा पाऊस वाया गेला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेने तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर हरकतींचा पाऊस पडला; मात्र त्याची फारशी दखल न घेता किरकोळ बदल करत प्रशासनाने अंतिम प्रभारचना जाहीर केली आहे. त्यामुळे भाजपसह विरोधकांनी नोंदवलेले आक्षेप वाया गेले आहेत.
ठाणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रशासनाने प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा जाहीर केला होता. २०१७ च्या धर्तीवर आहे तशी प्रभागरचना कायम ठेवण्यात आली होती. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या वाढली असतानाही प्रभागरचनेत बदल न केल्यामुळे हकरतींचा पाऊस पडला होता. सुमारे २७० हरकतींवर १० सप्टेंबरला सुनावणी झाली. यामध्ये नौपाडा, दिवा, मुंब्रा प्रभागातील सर्वाधिक हरकती होत्या. भाजपसह शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि मनसेने सुनावणीवेळी प्रशासनाला खडे बोलही सुनावले होते, पण अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध करताना प्रशासनाने त्यामध्ये कोणतेच बदल केले नसल्याचे दिसून येत आहे.
रामबागची अदलाबदली
अंतिम प्रभागरचनेत केवळ प्रभाग क्रमांक ५ आणि ६ अपवाद ठरले आहे. प्रभाग क्रमांक ६ मधील रामबाग परिसर क्रमांक ५ प्रभागात जोडण्यात आले आहे. २०१७ च्या प्रभागरचनेत हा परिसर प्रभाग पाचमध्ये होता, मात्र एका माजी नगरसेवकाच्या मागणीवरून हा परिसर हलवण्यात आला होता. हा बदल वगळता कोणत्याच प्रभागामध्ये फेरफार करण्यात आलेला नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे.
