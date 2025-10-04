ठाणे पालिका लाचप्रकरण; सहाय्यक आयुक्तांच्याही बदल्या
उपायुक्त शंकर पाटोळे निलंबित
पालिका प्रशासनातील सहाय्यक आयुक्तांच्याही बदल्या
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना २५ लाखांची लाच घेताना अटक झाल्यानंतर २ ऑक्टोबरपासून निलंबित करण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या आदेशाने ही कारवाई झाली आहे. या प्रकरणामुळे पालिकेची प्रतिमा मलिन झाली असून, प्रशासनाने मोठे बदल करण्यास सुरुवात केली आहे.
१ ऑक्टोबरला पालिकेच्या वर्धापनदिनीच नौपाडा येथील भूखंडावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी ५० लाखांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून पाटोळे यांना आणि त्यांच्या हस्तकाला अटक झाली होती. या सर्व प्रकारानंतर पालिका वर्तुळातील काही वादग्रस्त सहाय्यक आयुक्तही रडारवर आले असून, त्यांच्या बदलीचे सत्रही सुरू झाले आहे.
शंकर पाटोळे यांच्याकडील अतिक्रमण नियंत्रण विभाग आणि परिमंडळ-२चा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे, तर उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्याकडे अतिक्रमण नियंत्रण विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच उपायुक्त दीपक झिंजाड यांच्याकडे परिमंडळ-२ (नौपाडा-कोपरी, वागळे प्रभाग) आणि उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांच्याकडील क्लस्टर सेलचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यात चार सहाय्यक आयुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यात विजय कावळे (वर्तकनगरवरून मुंब्रा), गणेश चौधरी (नौपाडावरून वर्तकनगर) यांचा समावेश आहे. सोपान नाईक यांना अतिक्रमण नियंत्रण व निष्कासन विभाग मुख्यालयात नियुक्त करण्यात आले आहे.
पाटोळेंच्या पोलिस कोठडीत वाढ
मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकाकडून २५ लाखांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटकेत असलेले ठाणे महापालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि खासगी व्यक्ती ओमकार गायकर यांना ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शनिवारी (ता. ४) आणखी दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पाटोळे आणि गायकर या दोघांना बुधवारी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. तसेच गुरुवारी ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केल्यावर त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. याचदरम्यान या प्रकरणाचा तपास ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता.
