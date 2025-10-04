उल्हासनगरात देवी विसर्जनादरम्यान हिंसाचार!
देवी विसर्जनादरम्यान हिंसाचार
मद्यधुंद टोळक्याच्या सशस्त्र हल्ल्यात दोघे जखमी
उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : उल्हासनगर येथे गुरुवारी (ता. २) देवी विसर्जनाच्या मिरवणुकीदरम्यान रमाबाई टेकडी परिसरात मद्यधुंद टोळक्याने सशस्त्र हल्ला आणि दगडफेक केल्याची घटना घडली. यात दोन तरुण गंभीर जखमी झाले असून, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.
जय अंबिका तरुण मित्रमंडळाच्या मिरवणुकीत गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास अचानक हल्ला झाला. या हल्ल्यात गणेश पवार यांच्या पायावर तर वैभव लोंढे यांच्या डोक्यावर धारदार शस्त्रांनी गंभीर वार करण्यात आले. या दोघांनाही उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल केले आहे. सागर सुरडकर ऊर्फ पिकाचू, मारी, गोजा रिक्षाचालक, गफलती ऊर्फ सोनू, नोडी ऊर्फ साहील, श्रवण, सिद्धार्थ यांच्यासह १० जणांचा या हल्ल्यात सहभाग असल्याचे समोर आले असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू आहे. धार्मिक उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संताप आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे. ही घटना देवी विसर्जनासारख्या धार्मिक उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप आणि भीतीची लाट पसरली आहे. पोलिस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करीत आरोपींना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, पुढील तपास जोरात सुरू आहे.
