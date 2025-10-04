‘सकाळ’तर्फे कंदील मेकिंग प्रशिक्षण स्पर्धा
‘सकाळ’तर्फे आकाशकंदील बनविण्याचे प्रशिक्षण
विरार, ता. ४ ः सकाळ एनआयई आणि उत्कर्ष विद्यालय प्राथमिक विभाग मराठी माध्यम विरार यांच्यामार्फत अभिजात मराठी भाषा टिकवण्यासाठी व उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याअंतर्गत आकाशकंदील बनवण्याचे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले.
दीपावली हा दिव्यांचा सण. दीपावली या सणामध्ये दिव्यांबरोबरच आकाश कंदीलाला देखील अनन्य साधारण महत्व आहे. दीपावली सणाचे औचित्य साधून विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट उत्कर्ष विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी सकाळ एनआयईमार्फत आकाश कंदील बनवण्याच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत इयत्ता तिसरी व चौथीच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता. टाकाऊपासून टिकाऊ आणि पर्यावरण पूरक असे विविध रंगांचे, विविध आकाराचे, आकाशकंदील विद्यार्थ्यांनी बनवले. या कार्यशाळेमुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळाला.
विविध सणाचे औचित्य साधून गणपती(बाप्पा )ची मूर्ती बनविणे, पणती रंगविणे, आकाश कंदील बनविणे, पतंग बनविणे अशा विविध कार्यशाळेचे आयोजन संस्थेच्या आणि शाळेच्या वतीने नेहमीच केले जाते. शाळेच्या मुख्याध्यापिका भक्ती वर्तक, नाझिया शेख व वृषाली पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी अतिशय सुंदर असे आकाश कंदील बनवले. यावेळी ज्येष्ठ शिक्षिका अनिता राऊत, उषा भावसार, सुशीला करवल, प्रतिभा लोबो, शरल मेथाॅस, महेश पाटील आदी शिक्षकांनी या कार्यशाळेत उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांचे कौतुक व अभिनंदन केले.
