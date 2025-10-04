टीईटीसाठी अर्ज भरण्यास मुदतवाढ, परीक्षा २३ नोव्हेंबर रोजी
मुंबई, ता. ४ : राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा भरण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून नव्याने शिक्षक भरतीसाठी घेण्यात येणार असून, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी उमेदवारांना अर्ज भरण्यास ९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. टीईटीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १५ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या कालावधीत देण्यात आली होती; मात्र याच दरम्यान राज्यातील पूरस्थितीमुळे अनेक उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी अडचणी आल्या, अशा तक्रारी आल्या. यामुळे राज्य परीक्षा परिषदेकडून टीईटी परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांना ९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती परिषदेकडून देण्यात आली. टीईटी परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या उमेदवारांनी परिषदेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या लिंकवर जाऊन आपले अर्ज भरावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
