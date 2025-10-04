सोनसाखळी चोराचा फिल्मी स्टाईल पाठलाग
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) : अंबरनाथ रेल्वेस्थानकात एका विद्यार्थिनीच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावून पळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चोरट्याला रेल्वे सुरक्षा बल आणि महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या जवानांनी फिल्मी स्टाईल पाठलाग करून पकडले. हा थरारक प्रकार गुरुवारी दुपारी घडला. घटनेचे दृश्य स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे.
स्थानकावर गस्त घालत असलेल्या आरपीएफ अंबरनाथच्या पथकाला एका विद्यार्थिनीच्या गळ्यातील सोनसाखळी आणि पेंडल हिसकावून आरोपी पळत असल्याची माहिती मिळाली. जवानांनी त्याचा तत्काळ पाठलाग सुरू केला. आरोपीने ट्रॅकवर उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तोल गेल्याने पडला आणि जवानांनी त्याला ताब्यात घेतले. आरोपीचे नाव मुकेश कोळी (वय २३) असे असून, त्याच्याकडून सोनसाखळी जप्त केली आहे. आरपीएफ इंचार्ज सोनाली नंदेश्वर यांनी मोबाईल आणि सोनसाखळी चोरी करणाऱ्या आरोपींवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या मोहिमेनुसार एएसआय रमेश बचले, कश्मीरी सिंह, एचसी हर्षल टोके (आरपीएफ) आणि अतुल अडगावे (एमएसएफ) यांनी तत्परतेने ही कारवाई केली.
