पालघर परिसरातील गडकिल्ल्यांची स्वच्छता मोहीम
गडकिल्ल्यांची स्वच्छता मोहीम
पालघर परिसरात दसरादुर्गोत्सव उत्साहात
पालघर, ता. ४ (बातमीदार) ः तालुक्यातील सह्याद्री मित्र परिवार संस्थेतर्फे महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. २) भवानगड किल्ल्यावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. माकुणसार, केळवे, मथाणे, खारेकुरण, बोईसर आणि विरार परिसरातून तरुण-तरुणी उत्साहाने या मोहिमेत सहभागी झाले.
पूर्वी पावसाळा संपल्यानंतर गडावर स्वच्छता करून आनंदोत्सव साजरा करण्याची परंपरा होती. ही परंपरा आता हरवत असल्याने गेल्या १२ वर्षांपासून सह्याद्री मित्र परिवार या उपक्रमाद्वारे पुन्हा जागृत करत आहे. या वेळी गडावरील वाढलेले गवत व केरकचरा हटवून परिसर स्वच्छ करण्यात आला. त्यानंतर झेंडूची तोरणे, रांगोळी व फुलांची सजावट करून शस्त्रपूजन करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज, नरवीर चिमाजी आप्पा आणि ज्ञात-अज्ञात वीरांना अभिवादन करून दसरादुर्गोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.
याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष दीपक पाटील यांनी गडकिल्ल्यांचा इतिहास आणि दुर्गसंवर्धनाची आवश्यकता यावर प्रकाश टाकला. अशा उपक्रमांमुळे तरुण पिढीमध्ये संस्कार, जबाबदारीची जाणीव आणि गडकोटांविषयी अभिमान निर्माण होतो, असे मत मार्गदर्शक उमेश पाटील आणि राजेश वैद्य यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी निकेश पाटील, गौरव राऊत, अरविंद पाटील, रुपेश पाटील, दिनेश मोरे, चिंतन सावे, प्रतिश किणी, संतोष पाटील, सर्वेश पाटील, गौरव पाटील, विजेंद्र म्हात्रे, दीप्ती पाटील, मिरीता पाटील, रागिणी पाटील व अदिती पाटील यांच्यासह सदस्यांनी परिश्रम घेतले.
