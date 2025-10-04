‘झोपू’च्या २६ योजनांना वेग
‘झोपु’च्या २६ योजनांना वेग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : महापालिकेच्या ताब्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला आता वेग आला आहे. पालिकेकडून २६ योजनांसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, अभिव्यक्ती स्वारस्य दाखवलेल्या विकसकांसोबत पालिकेची पूर्व बोलीचे प्रस्ताव पाठविण्याची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली. अधिक सवलती देणाऱ्या विकसकांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
पालिकेच्या ६४ भूखंडांवर एकूण ५१ हजार ५८२ झोपड्या असून, त्यापैकी १७ योजनांमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याने त्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ४७ योजनांसाठी निविदा मागवल्या असता ८६ विकसकांनी स्वारस्य दाखवले. यातील २१ योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळाला; मात्र आठ योजनांना एकच तर १८ योजनांना एकही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या २६ योजनांसाठी पुन्हा स्वारस्य अभिव्यक्ती (ईओआय) मागवण्यात आली आहे. विकसकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत आपली बोली सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. यामध्ये अधिक सवलती (प्रीमियम) देणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पात अदाणी रियॅलिटी, वाधवा समूह, दोस्ती, चांडक, रुस्तमजी, जेएसडब्ल्यू रियल्टी, डीएचएस समूग, जलाराम डेवलपर्स, निलयोग डेवलपर्स, आशा डेवलपर्स आदी नामांकित कंपन्यांनी पूर्वी स्वारस्य दाखवले होते, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. प्रतिसाद मिळालेल्या २१ योजनांची वित्तीय छाननीनंतर सर्वाधिक अधिमूल्य देणाऱ्या विकसकांची अंतिम यादी निश्चित होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
.............
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.