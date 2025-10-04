बेकायदा ७ हजार ७८९ फलकांवर कारवाई
बेकायदा सात हजार ७८९ फलकांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः नवरात्रोत्सवात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलक, होर्डिंग लावण्यात आले होते; मात्र पालिकेने नवरात्रोत्सवानंतर दोन दिवसांत केलेल्या कारवाईत एकूण सात हजार ७८९ इतके बॅनर, होर्डिंग आणि पोस्टरवर कारवाई केली आहे. परवाना संपलेले आणि अनधिकृत प्रदर्शित केलेले साहित्य हटविण्याची कारवाई पालिकेने सुरू केली आहे. यामध्ये उत्सवकाळात प्रदर्शित करण्यासाठी परवानगी दिलेले साहित्य समाविष्ट आहे. परवानगीची मुदत संपल्याने ते काढून टाकण्यात आले आहे. त्या व्यतिरिक्त अनधिकृतरीत्या प्रदर्शित केलेले बॅनर, फलक, तात्पुरते प्रवेशद्वार, भित्तीपत्रके अशा सर्व बाबींचादेखील या कार्यवाहीमध्ये समावेश असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. पालिकेने हटवलेल्या साहित्यात पाच हजार ५२२ बॅनर, एक हजार २६६ फलक, ५०८ पोस्टर्स तसेच ४९३ झेंडे यांचा समावेश आहे.
