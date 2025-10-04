गडचिरोली जांभूळखेडा बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण :
बॉम्बस्फोटातील आरोपींना दणका
गडचिरोली जांभूळखेडा प्रकरण; आरोप निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः गडचिरोलीतील २०१९मध्ये नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील उर्वरित चार आरोपींविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाने नुकतेच आरोप निश्चित केले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जांभूळखेडा येथे १ मे २०१९ रोजी नक्षलींनी भूसुरुंग स्फोट घडवला. यामध्ये गडचिरोली पोलिस दलाचे १५ जवान शहीद झाले तर एका खासगी वाहनचालकाचाही मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी एनआयए न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये आठ आरोपींपैकी चार जणांविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते; परंतु सत्यनारायण राणी ऊर्फ किरण, परसराम तुलावी, सोमसे मडावी आणि किसन हिदामी यांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्यास आव्हान दिल्यामुळे त्यांच्या विरोधातील खटला वेगळा करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने चारही आरोपींचा युक्तिवाद मान्य करून मकोका गुन्ह्यातून त्यांची मुक्तता केली होती. या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केल्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध मकोकाअंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आरोप निश्चित झाल्यानंतर फौजदारी खटल्याला सुरुवात होईल.
