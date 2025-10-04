२०३० मुंबई रेबीज मुक्त
‘२०३० मुंबई रेबीजमुक्त’ पालिकेचा संकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः ‘मुंबई रेबीज निर्मूलन मोहीम’ हा मुंबई महापालिका व मिशन रेबीज यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेला एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. वर्ष २०३० पर्यंत मुंबईला रेबीजमुक्त करण्याचा पालिकेचा संकल्प आहे. यानिमित्ताने जनजागृती अभियान, आरोग्य शिक्षण सत्रे आणि लसीकरण मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या वतीने देवनार पशुवधगृह येथे कार्यशाळेचे शुक्रवारी (ता. ३) आयोजन करण्यात आले होते. पालिकेतील आरोग्य संस्थांमधील रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रे, लसीकरण आणि उपचार, लसीकरण मोहीम, रेबीज प्रतिसाद पथक, श्वान नियंत्रण युनिट आदींची सद्यस्थिती आणि त्यानुसार आवश्यक तयारी याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. ‘रेबीज निर्मूलनासंबंधी प्रयत्नाचे बळकटीकरण’ करण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
पालिकेच्या पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. कलिमपाशा पठाण, हाफकिन संस्थेच्या सहाय्यक संचालक डॉ. उषा पद्मनाभन, वरिष्ठ पशुवैद्यकीय अधिकारी व रेबीज समन्वय अधिकारी डॉ. स्नेहा ताटेलू, वेव होपचे वैद्यकीय संचालक (विशेष उपक्रम) डॉ. शशिकांत जाधव, पेटा संस्थेचे भारतातील कायदेशीर सल्लागार व संचालक मीत अशर, सिटिझन के-९ इंडियाचे श्वान प्रशिक्षक राज मरीवाला आदी या वेळी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.