स्वातंत्र्य सेनानी डॉ. जी. जी. पारीख यांचे मरणोत्तर देहदान

स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. जी. जी. पारीख यांचे मरणोत्तर देहदान
मुंबई, ता. ५ ः स्वातंत्र्य चळवळीत प्रकर्षाने सहभागी झालेले डॉ. जी. जी. पारीख यांचे गुरुवारी (ता. २) वृद्धापकाळाने वयाच्या १०१व्या वर्षी निधन झाले. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून आयुष्यभर सामाजिक कार्यासाठी स्वतःला वाहून घेतलेल्या डॉ. पारीख यांनी मरणोत्तरही समाजसेवेचा वारसा कायम ठेवत जे.जे. रुग्णालयात देहदान केले. या कार्यासाठी सर ज. जे. समूह रुग्णालय प्रशासनातर्फे त्यांना मानवंदना देण्यात आली. या वेळी डॉ. पारीख यांचे नातेवाईक, अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार, उपअधिष्ठाता डॉ. छाया बळवी, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे, शरीररचनाशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. अश्विनी जाधव, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेवत कार्निदे, डॉ. दिलीप गवारी, वरिष्ठ डॉक्टर्स व कर्मचारी उपस्थित होते. मरणोत्तर देहदान हे वैद्यकीय शिक्षणासाठी महत्त्वाचे असून विद्यार्थ्यांना कॅडॅव्हरवर प्रथम प्रत्यक्ष शिक्षणाचा अनुभव मिळतो. अवयवदान आणि देहदान करून वैज्ञानिक दृष्टिकोन जपावा, असे आवाहन अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी केले. त्यांनी डॉ. पारीख यांच्या नातेवाइकांचे आभार मानले.
