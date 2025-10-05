रेबीज निर्मूलनासंबंधी एकत्रित प्रयत्न
रेबीज निर्मूलनासंबंधी एकत्रित प्रयत्न
बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः ‘मुंबई रेबीज निर्मूलन मोहीम’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत २०३० पर्यंत मुंबईला रेबीजमुक्त करण्याचा महापालिकेचा संकल्प आहे. या उद्दिष्टासाठी जनजागृती अभियान, आरोग्य शिक्षण सत्रे आणि लसीकरण मोहिमा राबविल्या जात आहेत. यासंबंधी झालेल्या बैठकीत कायदेशीर बाबी, प्राण्यांचे वर्तन, नागरिकांशी संवाद यांसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून रेबीज निर्मूलनासाठी पुढील रणनीती निश्चित करण्यात आली.
देवनार पशुवधगृह येथे पार पडलेल्या कार्यशाळा आणि कार्यसमितीची बैठकीत महापालिकेने २०३० पर्यंत मुंबईला रेबीजमुक्त करण्याचा संकल्प करत या दिशेने प्रयत्नांना वेग दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून ‘रेबीज निर्मूलनासंबंधी प्रयत्नाचे बळकटीकरण’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली. रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण केंद्रे, लसीकरण मोहीम, उपचारव्यवस्था, रेबीज प्रतिसाद पथक (आरआरटी), श्वान नियंत्रण युनिट (डीकोस), प्री-एक्स्पोजर प्रोफिलॅक्सिस (पीआरईपी) यांची सद्यस्थिती तपासण्यात आली. यासोबतच आगामी टप्प्यातील तयारीवरही चर्चा झाली.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपआयुक्त चंदा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीस पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागप्रमुख डॉ. कलिमपाशा पठाण, हाफकिन संस्थेच्या डॉ. उषा पद्मनाभन, डॉ. स्नेहा ताटेलू, तसेच पेटा, मिशन रेबीज आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
