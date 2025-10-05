पालिका रुग्णालयात रुग्णांना मिळणार निःशुल्क सेवा
केंद्र, राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ
मुंबई, ता. ५ : मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख तसेच उपनगरीय रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अखत्यारीतील रुग्णालये व दवाखाने यांच्या माध्यमातून विविध वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येतात. सद्य:स्थितीत प्रामुख्याने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनांचा फायदा महापालिकेच्या रुग्णालयांत देण्यात येतो. या सेवांसोबतच विविध आजारांशी संबंधित उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या शस्त्रक्रिया तसेच उपचारांसाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक रुग्णांना वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा मुंबई महापालिका प्रशासनाचा मानस आहे.
इंटिग्रेटेड पेशंट्स हेल्थकेअर स्किम असिस्टन्स प्रणालीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांना निःशुल्क सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रणालीशी संबंधित निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे.
केंद्र सरकारच्या, आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य निधी, हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिनिशरी ग्रॅंट, कामगार कर्मचारी विमा योजना तसेच राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना अशा प्रकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. त्यासाठी वरील प्रणालीच्या माध्यमातून रुग्णालय प्रशासनाला आणि रुग्णांमध्ये मदत आणि समन्वयाचे काम करण्यात येईल. तसेच अधिकाधिक रुग्णांना निःशुल्क पद्धतीने आरोग्य उपचार होतील. रुग्णांचा आरोग्यसेवेसाठी होणारा स्वखर्च कमी करणे हेदेखील प्रणाली वापराचे उद्दिष्ट आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवेशी संबंधित उपचार खर्चाची कमाल मर्यादा वाढवण्याची आणि अतिरिक्त आरोग्यसेवा पॅकेजेसचा अंतर्भाव करण्याची घोषणा केली आहे.
निधीची उपलब्धता
मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयातही वरील प्रणालीच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा राज्य सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असल्यामुळे रुग्णांना भविष्यात याचा फायदा होईल. या प्रणालीमुळे मुंबई महापालिकेतील रुग्णालयांचे केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या सर्व आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होईल. तसेच याद्वारे बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीदेखील उपलब्ध होईल.
