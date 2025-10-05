महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
ग्रामीण भागात रक्तपेढ्यांचा विस्तार
मुंबई, ता. ५ : महाराष्ट्र सरकारने नुकताच ग्रामीण भागात रक्तपेढ्यांचा विस्तार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात वेळेत रक्त न मिळाल्याने अनेक रुग्णांना शहराकडे धाव घ्यावी लागते. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यामध्ये रक्ताची टंचाई गंभीर स्वरूपाची आहे.
ग्रामीण भागातील सुविधा वाढविणे, रक्त संकलनावरील कडक नियम आणि प्रगत तपासणी पद्धती या तिन्ही उपाययोजनांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा मोठ्या प्रमाणात सुधारेल, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या रक्तदान शिबिरांमधून काही वेळा गरजेपेक्षा जास्त रक्त संकलित होते; मात्र त्याचा वापर होण्याआधीच कालबाह्य होऊन वाया जातो. हे टाळण्यासाठी सरकार रक्त संकलन व वापरावर वैज्ञानिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवणार आहे. सुरक्षित रक्तासाठी राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांमध्ये न्यूक्लिक असिड टेस्टिंग (नॅट) अनिवार्य करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या तपासणीमुळे रक्तातील संसर्ग अधिक जलद व अचूकपणे शोधता येईल आणि रुग्णांना सुरक्षित रक्त तत्काळ उपलब्ध होईल.
सध्या राज्यात ३८३ रक्तपेढ्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी ५८ मुंबईत, ३५ पुण्यात आणि २२ ठाण्यात आहेत. दररोज राज्याला ४,००० ते ५,००० युनिट्स रक्ताची गरज भासते. यातील बहुतांश पुरवठा शहरी रक्तपेढ्यांतून होतो. ग्रामीण भागात मात्र ही सुविधा मर्यादित असल्याने नवे रक्तपेढी केंद्र सुरू करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
