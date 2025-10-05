डास नियंत्रणासाठी कारवाईला वेग
डास नियंत्रणासाठी कारवाईला वेग
३८० बांधकाम प्रकल्पांना पनवेल पालिकेच्या नोटीस : डेंगी, मलेरिया प्रतिबंधासाठी आवाहन
पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) : पावसाळ्याच्या काळात साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पनवेल महापालिकेकडून डास नियंत्रण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. शहर व परिसरातील विविध बांधकाम प्रकल्पांची पाहणी करताना अनेक ठिकाणी साचलेले पाणी आढळून आले असून, त्यामध्ये डासांच्या अळ्या आढळल्याने ३८० बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या नोटीसनुसार, चालू बांधकामांमध्ये क्यूरिंगसाठी वापरलेले पाणी, डक व लिफ्ट शाफ्ट परिसरात साचलेले पाणी तसेच सिमेंट ब्लॉक्सजवळील पाणी हे डास उत्पत्तीचे प्रमुख केंद्र ठरत आहे. त्यामुळे बांधकामदारांनी साचलेले पाणी त्वरित काढून टाकावे तसेच आठवड्यातून एकदा सेंट्रिंग प्लेट ऑइल टाकून प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत, असे निर्देश दिले आहेत. महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९च्या कलम ३१९ अंतर्गत ही कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईचा उद्देश डेंगी, मलेरिया आणि इतर डासजन्य रोगांवर नियंत्रण ठेवणे आहे, अशी माहिती पालिकेचे उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते यांनी दिली.
नागरिक आणि बांधकामदारांनी घ्यावी जबाबदारी
आरोग्य विभागाने पुढे सांगितले, की नागरिकांनीही आपल्या परिसरात पाणी साचू नये, यासाठी दक्षता घ्यावी. झाकण नसलेली पाण्याची टाकी, फुलदाणीतील पाणी किंवा रिकाम्या प्लॅस्टिकच्या बादल्या या ठिकाणीही डास वाढतात. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या घर व परिसराची स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने बांधकाम प्रकल्पांना नोटीस बजावल्या आहेत. डास नियंत्रण ही केवळ पालिकेची नव्हे, तर सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. बांधकामदारांनी वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यास डेंगी आणि मलेरियासारख्या आजारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. नागरिकांनीही आपल्या परिसरात पाणी साचू देऊ नये.
- डॉ. वैभव विधाते,
उपायुक्त, पनवेल महापालिका
आपल्या परिसरात डेंगी आणि मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत, यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यायला हवी. फक्त पालिकेवर अवलंबून न राहता नागरिकांनीही बांधकाम स्थळे, सोसायट्या आणि घराजवळ पाणी साचू देऊ नये. स्वच्छता राखणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय करणे हीच खरी सजगतेची खूण आहे.
- गणेश वाघिलकर, सजग नागरिक, पनवेल
