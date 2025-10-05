बिबट्याच्या हल्ल्यात बैल, म्हैशीचे पारडू ठार
शहापूर तालुक्यातील वैतरणा येथील घटना
शहापूर, ता. ५ (वार्ताहर) : तालुक्यातील वैतरणा भागातील गावांच्या परिसरात बिबट्या निदर्शनास येत असल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये आधीच भीतीचे वातावरण आहे. त्यातच पळशीण येथील वडाचापाडा येथे बिबट्याच्या हल्यात गोठ्यात बांधलेल्या एका म्हशीचे पारडु व एक बैल जागीच ठार झाल्याची घटना समोर आली आहे. या बिबट्याचा वन विभागाने बंदोबस्त करण्याची मागणी स्थानिक रहिवासी करीत आहेत. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी होत आहे.
पहिल्या घटनेत ज्ञानेश्वर मोहन गांजवे या शेतकऱ्याच्या म्हशीच्या गोठ्यात बिबट्याने एका पारडावर हल्ला केला, तर दुसऱ्या घटनेत पळशीण येथील महमूद ढोले या शेतकऱ्याच्या घराच्या मागच्या बाजूला बांधलेल्या बैलाला बिबट्याने हल्ला करून ठार केले. या घटनांनंतर उपाययोजना म्हणून वन विभागाने या परिसरात १० ट्रॅप कॅमेरे बसवले असून, कर्मचारी दिवसरात्र गस्त घालत आहेत, तर नागरी वस्त्यांमध्ये बिबट्याचा वावर वाढल्याने स्थानिक रहिवासी दहशतीखाली घरात वावरत असून, बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी मागणी उपसरपंच दीपक सापळे यांनी केली आहे.
खबरदारी घेण्याचे वन विभागाचे आवाहन
परिसरातील नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे, घराबाहेरील विजेचे दिवे सुरू ठेवावेत, बिबट्या आढळून आल्यास त्याला पळवून लावण्यासाठी फटाके किंवा वाद्य वाजवावे, नागरिकांनी रात्री येथील रस्त्यावरून दुचाकीवरून जाणे शक्यतो टाळावे, असे आवाहन खर्डी वन क्षेत्रपाल लक्ष्मण चिखले यांनी केले आहे.
