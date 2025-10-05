ठाणे कारागृहनिर्मित वस्तू विक्री केंद्राला गळती
ठाणे कारागृहनिर्मित वस्तू विक्री केंद्राला गळती
ऐन दिवाळीत ठाणेकर मुकणार खरेदीला
ठाणे शहर, ता. ५ (बातमीदार) ः ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तू विक्री केंद्राला गळती लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ११ वर्षांपूर्वी ते कारागृह प्रशासनाला बांधून देण्यात आले होते, मात्र केंद्राच्या कामाचा दर्जा अतिशय सुमार असल्याने पावसाळ्यात त्याची गळती सुरू झाली असून, ते कोसळण्याच्या स्थितीत आल्याचे दिसत आहे.
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह महाराष्ट्रात प्रमुख कारागृहापैकी आहे. कारागृहाची कैदी सामावून घेण्याची क्षमता सुमारे ११०० असताना येथे कैद्यांची संख्या तिप्पट आहे. त्यामध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. अशा कैद्यांच्या हाताला काही काम मिळावे याकरिता कारागृहाच्या वतीने त्यांच्याकडून शेती कामासह इतर विविध कलाकौशल्याची कामे करून घेतली जातात. त्यामध्ये फर्निचर, सूत काम, बेकरी पदार्थ आदींचा समावेश आहे. त्यांनी तयार केलेल्या या वस्तूंची कारागृहाबाहेर आणून विक्री केली जाते. कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी या हेतूने २०१४ मध्ये ठाणे कारागृहाबाहेर वस्तू विक्री केंद्र बांधण्यात आले आहे. येथे विक्रीसाठी ठेवलेल्या वस्तूंना लोकांकडून मोठी मागणी असते. दिवाळी सणात तर बेकरी पदार्थ मोठ्या प्रमाणात विक्री होतात. सागवानाच्या लाकडापासून तयार केलेले फर्निचरदेखील येथे विक्रीसाठी ठेवण्यात येते. त्यातून मिळणारे उत्पन्न कैद्यांना रोजगार म्हणून दिले जाते, मात्र असे असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधण्यात आलेले हे केंद्र काही वर्षांतच कोसळण्याच्या स्थितीत आले आहे. काँक्रीट केलेल्या छताला गळती लागली असून, केंद्रात पावसाचे पाणी साचत आहे. भिंती ओल्या होत आहेत. ओलाव्यामुळे संपूर्ण केंद्रात बुरसीची लागण झाली असून, कुबट दुर्गंधी येत आहे. छतामधून मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी गळत असल्याने छतामधील लोखंड गंजल्याने ते कधीही कोसळून अपघात घडू शकतो, अशी भीती विक्रीकरिता बसलेल्या कारागृह कर्मचाऱ्यांना वाटत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पाण्यामुळे फर्निचर, बेड सीट, टॉवेल, रुमाल, सदरे, कुर्ते अशा वस्तू खराब झाल्या आहेत, तर केंद्रात बेकरीचे खाद्यपदार्थ ठेवणे ग्राहकांच्या आरोग्याला हानिकारक होऊ शकते. त्यामुळे असे पदार्थ ठेवणे बंद झाले आहे. कारागृह प्रशासनकडू केंद्राची दुरुस्ती करून द्यावी याकरिता कारागृह प्रशासनाकडून जिल्हा अधिकारीसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वारंवार अर्ज विनंत्या केल्या आहेत, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे कारागृह प्रशासनातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.
फोटो : विक्री केंद्रात विक्रीला ठेवण्यात आलेल्या इतर वस्तू आणि कपडे ओले झाल्याने ते वाळण्यासाठी, असे ठेवण्यात आले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.