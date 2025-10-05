दिवाळीनंतर खारघर - सीबीडी कोस्टल रोडचे काम
खारघर, ता. ५ (बातमीदार) : नवी मुंबई विमानतळ येत्या बुधवारी (ता. ८) उद्घाटनासाठी तयार असून, पुढील काही महिन्यांत प्रवास सुरू होणार आहे. तळोजा, खारघरवासीयांना विमानतळावर विनाअडथळा जाण्यासाठी अनेक वर्षांपासून अडकलेला खारघर-सीबीडी कोस्टल रोड प्रकल्प दिवाळीनंतर सुरू करण्यासाठी सिडकोकडून प्रयत्न केले जात आहेत, असे सिडको अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
२०१८मध्ये सिडकोने खारघर ते सीबीडी बेलापूर सेक्टरदरम्यान ६.९६ किलोमीटर लांब कोस्टल रोडसाठी निविदा काढली होती. याचे काम कुमार एजन्सीला देण्यात आले होते. पर्यावरण विभागाकडून मंजुरीसाठी सिडकोकडे प्रयत्न सुरू होते, परंतु सुरुवातीला यश मिळाले नाही. मात्र मागील वर्षी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने कोस्टल रेग्युलेशन झोननुसार प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. खाडीकिनाऱ्यावर काम होणार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचीही परवानगी मिळाल्यानंतरच काम हाती घेतले जाणार आहे. सद्य:स्थितीत या महिन्यात परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, दिवाळीनंतर काम सुरू होईल, असे सिडको अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोस्टल रोडमुळे होणारे फायदे
पुणे-मुंबईकडे जाणाऱ्या नागरिकांना नवी मुंबई पामबीचहून थेट खारघर टोलनाक्यापर्यंत अडथळा न होता कोस्टल रोडने प्रवास करता येईल.
खारघर ते सीबीडी सेक्टर १५पर्यंतचा ६.९६ किलोमीटरचा कोस्टल रोड वाहतुकीसाठी सोयीस्कर ठरेल.
तळोजा-खारघर भागातील नागरिकांना सीबीडी सेक्टर ११मार्गे विमानतळावर सहज पोहोचता येईल.
खारघर-सीबीडीमधील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
खारघर कॉर्पोरेट पार्क, फुटबॉल स्टेडियमचा प्रवास अधिक सुलभ होईल.
खारघर टोलनाक्यावरून सायन-पनवेल महामार्गावर पूल उभारल्यामुळे पुढील काळात खारघर सेक्टर १५, १६, १८ भागात मागणी वाढेल.
