व्यापाऱ्यांकडून पूरग्रस्तांसाठी निधीसंकलन
तुर्भे, ता. ५ (बातमीदार) : अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात आलेल्या पुरात अनेकांचे संसार वाहून गेले. या सर्वांना पुन्हा उभे करण्यासाठी तातडीच्या मदतीची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील फळ, भाजीपाला, कांदा-बटाटा व्यापाऱ्यांकडून मदत निधी संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शेतकरी आहे, त्यामुळेच पिकत आहे आणि पिकत आहे म्हणून विकत आहे. अशा संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या, पूरग्रस्तांच्या पाठीशी उभे राहणे ही आपली जबाबदारी आहे. यासाठीच ही मदत गोळा केली जात आहे, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी प्रत्येकाने जमेल तितकी मदत करावी, या भावनेतून फळ बाजारातून सुमारे २१ लाख रुपयांचा निधी जमवण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी फळ बाजाराच्या आवारातून मदत गोळा केली जात आहे. फळ बाजारातील व्यापारी संघटना यासाठी मदतीस पुढे आलेली आहे, तर वैयक्तिक स्तरावर व्यापाऱ्यांकडून सढळ हाताने मदत दिली जात आहे. याचप्रमाणे भाजीपाला बाजारातूनही मदत संकलित केला जात आहे. शिवाय कांदा-बटाटा बाजारातील विविध घटकांना मदत देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे आणि त्यानुसार व्यापारी मदत करीत आहेत. मदत पूर्ण करण्यासाठी बाजार आवारात शुक्रवारी (ता. ३) मदत फेरी काढण्यात आली.
पूरग्रस्तांना सावरण्यासाठी आणि त्यांचे संसार पुन्हा नव्याने उभे राहण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्याला जमेल तशी मदत करणे गरजेचे आहे. यानुसार प्रत्येकाने मदत करायला सुरुवात केली आहे. गोळा झालेली आर्थिक मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पाठवली जाणार असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.
साडी भेट उपक्रम
मराठवाड्यात २१, २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे परांडा आणि भूम तालुक्यातील शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. घर-संसार वाहून गेले असून, स्त्रिया आणि बालके उघड्यावर आली आहेत. या भगिनींना सध्या निवाऱ्याइतकाच वस्त्रांचादेखील मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळे सेवा सहयोग फाउंडेशनच्या माध्यमातून ‘साडी भेट’ उपक्रम राबवला जात आहे. महिलांसाठी नवीन आणि न वापरलेल्या साड्या तसेच टॉवेल देणगी स्वरूपात ६ ऑक्टोबरपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
