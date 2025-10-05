दसरा, गांधी जयंतीचे औचित्य साधून स्वच्छता अभियान
नेरूळ, ता. ५ (बातमीदार)ः महात्मा गांधी जयंती व दसऱ्याचे औचित्य साधून सानपाडा विभागात स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांनी रस्त्यावर, झाडाखाली, उद्यानात टाकून दिलेल्या देवदेवतांच्या मूर्ती, प्रतिमा, धार्मिक ग्रंथ तसेच देशाचे झेंडे यांचे संकलन करून त्यांचे विधिवत विसर्जन करण्यात आले.
हे अभियान सामाजिक कार्यकर्ते निलेश कचरे, शिवतेज मित्र मंडळाचे माजी अध्यक्ष अनिल शिळकर, व सानपाडा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शाखाप्रमुख समाजसेवक सुरेश कदम यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात आली. गुरुवारी सकाळी दोन तास चाललेल्या या स्वच्छता मोहिमेत जवळपास एक क्विंटल प्रतिमा, फोटो व मूर्ती संकलित करण्यात आल्या. संकलित सामग्रीचे विसर्जन चिंचोली जुईनगर तलाव व महापालिकेच्या विसर्जन कलशात करण्यात आले. एकीकडे आपण देवतांना पुजतो, तर दुसरीकडे देवतांच्या मूर्ती जुन्या झाल्या की झाडाच्या आडोशाला टाकतो. ही चुकीची पद्धत असून त्यामुळे देवतांचा अपमान आपण करीत असतो. त्यापेक्षा या मूर्ती किंवा साहित्य पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावे. त्याआधी त्याची विधिवत उत्तर पूजा करावी, अशा पद्धतीची जनजागृती यावेळी करण्यात आली.आपला प्रभाग,आपली जबाबदारी या संकल्पनेतून स्वच्छ भारत अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. नागरिकांना स्वच्छता व धार्मिक सलोखा याचा संदेश देण्यात आला.
