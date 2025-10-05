सकाळ यिनतर्फे सेवाभावी ‘नवदुर्गां’चा सन्मान
‘सकाळ यिन’तर्फे सेवाभावी ‘नवदुर्गां’चा सन्मान
एम.जी.एम.महाविद्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांचा गौरव
पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) : नवरात्रोत्सव म्हणजे श्रद्धा, संस्कृती आणि स्त्रीशक्तीचा संगम. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ यिन’ नेटवर्क नवी मुंबई–पनवेल कोर टीमतर्फे आयोजित ‘यिन नवदुर्गा अभियान २०२५’ या उपक्रमाद्वारे समाजासाठी योगदान देणाऱ्या सेवाभावी महिलांचा सन्मान करण्यात आला. या उपक्रमार्तंगत एम. जी. एम. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, कामोठे येथील महिला प्राध्यापक, कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींचा आदर्शवत कार्यासाठी गौरव करण्यात आला.
या कार्यक्रमात शिक्षण, सामाजिक योगदान आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या महिलांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. सन्मानचिन्ह म्हणून यिनतर्फे तुळशीचे रोप, गुलाबाचे फूल आणि ‘यिन विशेषांक’ देऊन प्रत्येक ‘नवदुर्गा’ला गौरविण्यात आले. महिलांच्या कार्याची दखल घेत तरुणाईने नवरात्रोत्सवाला एक वेगळा सामाजिक अर्थ दिला. सन्मानित महिलांनी भावना व्यक्त करताना सांगितले, की तरुणाईकडून मिळालेला हा सन्मान आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. समाज उन्नतीसाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून काम करण्याची प्रेरणा अशा उपक्रमांमुळे अधिक दृढ होते. या अनोख्या उपक्रमाद्वारे यिन टीमने आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, सुरक्षा आणि स्वच्छता क्षेत्रांमध्ये कार्यरत महिलांना कृतज्ञतेचा संदेश देत तरुण पिढीला स्त्रीशक्तीबद्दल जागरूकतेचा महत्त्वपूर्ण धडा दिला. समाजजीवन सुसंवाद ठेवण्यासाठी झटणाऱ्या या नवदुर्गांना प्रतीकात्मक स्वरूपात मानाचा मुजरा अर्पण करण्यात आला.
...............
या प्रसंगी एम. जी. एम. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या डीन डॉ. सुनीता शिंदे म्हणाल्या, एम. जी. एम. कॉलेजमधील प्रत्येक महिला ही नवरात्रीतील खऱ्या अर्थाने ‘नवदुर्गा’ आहे. शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना घडविण्याची जबाबदारी त्या समर्पणाने पार पाडतात. तरुणाईने या कार्याचा गौरव केल्याने अभिमान वाटतो आणि पुढे आणखी जोमाने काम करण्याची प्रेरणा मिळते.
