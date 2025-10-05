एकदिवसीय बहुविषयक आंतरराष्ट्रीय ई-संमेलनाचे यशस्वी आयोजन
विकसित भारत आंतरराष्ट्रीय ई-संमेलनाचे यशस्वी आयोजन
तळा (बातमीदार) : तळा विभाग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित द. ग. तटकरे कला व वाणिज्य महाविद्यालय, तळा यांच्या आंतरिक गुणवत्ता हमी प्रकोष्ठतर्फे आणि ग्लोबल फाउंडेशन, इंडिया यांच्या सहकार्याने विकसित भारत २०४७ : भारताचा सर्वांगीण शाश्वत विकासाचा मार्गनकाशा, या विषयावर एकदिवसीय बहुविषयक आंतरराष्ट्रीय ई-संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनाला देशभरातून तब्बल २९३ सहभागी उपस्थित होते, तर ४५ संशोधकांनी आपल्या संशोधन प्रबंधांचे सादरीकरण केले. संमेलनाचे उद्घाटन प्रा. डॉ. भगवान लोखंडे (प्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग) यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाले. उद्घाटन सत्राचे अध्यक्षस्थान डॉ. मिर्झा शाहिना सर्वत (प्रभारी प्राचार्य, जी. एम. वेदक कॉलेज ऑफ सायन्स, तळा) यांनी भूषविले. त्यांनी विकसित भारत, या विषयाची दिशा आणि शैक्षणिक भूमिकेचे महत्व अधोरेखित केले. मुख्य सत्रात डॉ. प्रवीण जी. सप्तर्षी, व्हिजिटिंग प्रोफेसर, सॅलिसबरी युनिव्हर्सिटी, मेरीलँड (यू.एस.ए.) यांनी विकसित भारत या संकल्पनेचा सखोल अभ्यास सादर केला. या सत्राचे अध्यक्षस्थान डॉ. श्रद्धा भोमे, प्राचार्या, जे. के. कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्स, घणसोली यांनी भूषविले. पहिल्या परिसंवाद सत्रात डॉ. ज्योतीराम मोरे यांनी विवेचन केले, तर अध्यक्षस्थान डॉ. नंद किशोर, सहयोगी प्राध्यापक, हिंदी विभाग, दिल्ली विद्यापीठ यांनी भूषविले. दुसऱ्या परिसंवाद सत्रात प्रा. गजानन एस. घोडके, प्राध्यापक, डोंगगुक विद्यापीठ, सियोल (कोरिया) यांनी आपले विचार मांडले, आणि या सत्राचे अध्यक्षस्थान प्रा. डॉ. अनीता आवटी, प्राचार्या, आय.सी.एस. कॉलेज, खेड-रत्नागिरी यांनी भूषविले.
