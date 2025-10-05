कामोठे स्मशानभूमीत धुराची चिमणी बसणार
कामोठे स्मशानभूमीत धुराची चिमणी बसणार
माजी नगरसेवक डॉ. अरुणकुमार भगत यांच्या मागणीला यश
पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) ः कामोठे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्य व सोयीसुविधांचा विचार करून कामोठे स्मशानभूमीत धुराची चिमणी बसवण्याचा निर्णय पनवेल महानगरपालिकेकडून घेण्यात आला आहे. यासाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, माजी नगरसेवक डॉ. अरुणकुमार शंकर भगत यांच्या सातत्यपूर्ण मागणीला अखेर यश मिळाले आहे.
कामोठे प्रभागातील सेक्टर-१५ मध्ये संपूर्ण कामोठे शहरासाठी एकच स्मशानभूमी आहे. ही स्मशानभूमी दाट लोकवस्तीच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने अंत्यसंस्कारानंतर निर्माण होणारा धूर नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत होता. त्यामुळे येथे धुराची चिमणी बसवून पर्यावरणपूरक व्यवस्था उभारावी आणि रात्रीच्या वेळी पुरेशी विद्युत सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी डॉ. भगत यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर आता महानगरपालिकेने स्मशानभूमीतील धूर नियंत्रणासाठी चिमणी बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच प्रकाशयोजनाही वाढविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
कोट
कामोठे स्मशानभूमीतील धुराच्या समस्येमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. ही समस्या दूर करण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अखेर पालिकेने धुराची चिमणी बसवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही कामोठेकरांसाठी दिलासादायक बाब असून, नागरिकांचे आरोग्य आणि परिसराचे स्वच्छ वातावरण राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
डॉ. अरुणकुमार भगत,
माजी नगरसेवक, पनवेल महानगरपालिका.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.