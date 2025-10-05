गोंधळपाडा येथे दहीहंडी स्पर्धा आयोजकांचा सत्कार
अलिबाग, ता.५ : अलिबाग तालुक्यात दहीहंडी स्पर्धांचे उत्तमरीत्या आयोजन करणाऱ्या आयोजकांचा गोंधळपाडा येथील गावदेवी गोविंदा पथक आणि जयभवानी मित्र मंडळातर्फे नुकताच गोंधळपाडा समाजमंदिर येथे जाहीर सत्कार करण्यात आला. एकीच्या ताकदीमुळे मोठे यश शक्य आहे, असे मनोगत भाजपचे दक्षिण रायगड सरचिटणीस अॅड. महेश मोहिते यांनी यावेळी व्यक्त केले.
यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे दक्षिण रायगड सरचिटणीस ॲड. महेश मोहिते, भाजपाचे सवाई पाटील, अलिबाग पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक किशोर साळे, वेश्वी ग्रामपंचायतीचे सरपंच गणेश गावडे, ग्रामसेवक नीतेश तेलगे, ॲड. मनस्वी मोहिते, सावंत ऑप्टीक्सचे महेश सावंत, गावदेवी गोविंदा पथकाचे अध्यक्ष प्रसाद गोतावडे, जयभवानी मित्र मंडळाचे अध्यक्ष मनोज पडियार, उपाध्यक्ष राकेश दर्पे, आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावर्षी गोपाळकालानिमित्त अलिबाग तालुक्यातील भारतीय जनता पक्षाचे ॲड. महेश मोहिते- ॲड. मनस्वी मोहिते, शेकाप पुरोगामी युवक संघटना पुरस्कृत व प्रशांत नाई मित्रमंडळ, स्व. मधुकर ठाकूर सामाजिक संस्था व प्रवीणदादा ठाकूर - रविनाना ठाकूर - पिंट्याशेठ व अमितदादा नाईक मित्रमंडळातर्फे अलिबाग शहरात तर पेझारी येथे भाजपच्या सुमन पाटील व सवाई पाटील यांच्यातर्फे राजधानी रायगड दहीहंडी अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. याशिवाय झिराड येथे भाजपचे नेते, समाजकल्याण समितीचे माजी सभापती दिलीप भोईर यांनी सराव शिबिर दहीहंडीचे आयोजिन करण्यात आले होते. अलिबाग तालुक्यातील या आयोजकांनी अत्यंत शिस्तबद्ध नियोजन करून दहीहंडी स्पर्धा यशस्वी पार पाडल्या. या आयोजकांच्या कार्याप्रति कृतज्ञा व्यक्त करण्यासाठी गोंधळपाडा येथील गावदेवी गोविंद पथक आणि जयभवानी मित्र मंडळातर्फे या दहीहंडी स्पर्धा आयोजकांचा सत्कार सोहळा गोंधळपाडा येथील समाजमंदिर येथे नुकताच आयोजित करण्यात आला होता.
