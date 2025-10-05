टिटवाळ्यात रंगली ‘होम मिनिस्टर २०२५’ स्पर्धा
टिटवाळ्यात रंगली होम मिनिस्टर स्पर्धा
टिटवाळा (वार्ताहर) : टिटवाळा नवरात्री उत्सव समितीच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही होम मिनिस्टर ही महिलांसाठीची स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली. या स्पर्धेत महिलांनी विविध खेळ, प्रश्नोत्तरे आणि कलागुणांचे सादरीकरण करून वातावरणात रंगत आणली. स्पर्धेत विजेत्या महिलेला मानाची पैठणी तर उपविजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे व भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमात नवरात्रीच्या पारंपरिक पोशाखात सजलेल्या महिलांनी आपला उत्साह आणि आत्मविश्वास सादर करत उपस्थित प्रेक्षकांचे मन जिंकले.
आयोजक समितीचे पदाधिकारी म्हणाले की, या उपक्रमाद्वारे नवरात्रीच्या उत्सवात महिलांचा सहभाग आणि आनंद वाढवणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कार्यक्रमादरम्यान विविध मान्यवरांनी उपस्थित राहून विजेत्यांचा सत्कार केला. कार्याध्यक्ष नगरसेवक संतोष तरे, अध्यक्ष मोहन जाधव, उपाध्यक्ष मनोज पवार, राजेश एगडे, सचिव राकेश एगडे, खजिनदार पुष्पराज जाधव, मंडळाचे सर्वेसर्वा महेश एगडे, सल्लागार समिती गिरीश गोंडाबे, अशोक चौरे यांच्या परिश्रमाने या वर्षीचा उत्सव विशेष सोहळ्याने साजरा करण्यात आला. टिटवाळा नवरात्री उत्सव समितीने या यशस्वी उपक्रमाद्वारे समाजात सांस्कृतिक जाणीव आणि महिला सक्षमीकरणाचा संदेश दिल्याचे समाधान व्यक्त केले.
