आजपासून बहार-ए-उर्दू महोस्तव
आजपासून बहार-ए-उर्दू महोत्सव
उर्दू साहित्य कला अकादमीच्या सुवर्णमहोत्सवाचा जल्लोष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमीला यंदा ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने ‘बहार-ए-उर्दू’ या सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ६, ७ व ८ ऑक्टोबर हा तीन दिवसांचा हा महोत्सव वरळीच्या डोममध्ये साजरा होणार आहे. अनूप जलोटा यांची गझल व साबरी ब्रदर्स यांची सूफी कव्वाली ऐकायला मिळणार आहे.
शब्द, संगीत आणि परंपरेचा उत्सव
तीन दिवसांच्या कार्यक्रमात मुंबईकरांना उर्दू साहित्य, कला आणि संगीताच्या समृद्ध परंपरा अनुभवायला मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक विभागाच्या पुढाकाराने होणाऱ्या या महोत्सवात परिसंवाद, चर्चासत्रे, कथा-कथन, गझल, कव्वाली आणि सूफी संगीताचे सादरीकरण होणार आहे. विविध क्षेत्रातील १५६ व्यक्तिमत्त्वांना पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी सांस्कृतिक प्रदर्शन स्टॉल्स उर्दूच्या साहित्यिक आणि कलात्मक प्रवासाला उजाळा देतील. या महोत्सवामध्ये हास्यकवी सुरेंद्र शर्मा, सचिन पिळगावकर, रूमी जाफर, जावेद जाफरी हे कलावंत हजेरी लावणार आहे.
कार्यक्रमाची रेलचेल
महोत्सवाचे उद्घाटन प्रदर्शनाने होईल. त्यानंतर कौमी एकता गीत, उर्दू नाटक आणि नामवंत कवींचा मुशायरा रंगणार आहे. हास्यकवी सुरेंद्र शर्मा याचे सत्र, चित्रपटांमधील उर्दू या विषयावर सचिन पिळगावकर, रूमी जाफरी, जावेद जाफरी, शेखर सुमन यांचा परिसंवाद होणार आहे. सूफी कव्वाल साबरी ब्रदर्स यांच्या सादरीकरणाने समारोप होईल. दुसऱ्या दिवशी युवा कवींचा मुशायरा, उर्दू भाषेवरील शैक्षणिक परिसंवाद. दिवसाचा शेवट झेलम सिंग या सूफी गायनाने होणार आहे. तिसऱ्या दिवशी गझल, कव्वाली आणि सूफी संगीताने भरलेला आहे. युवा कवींसाठी ओपन माईक, उर्दू काव्यस्पर्धा, नाट्य मुशायरा, उर्दू नाटकाचे सादरीकरण होईल. अनूप जलोटा यांच्या गझलने कार्यक्रमाचा समारोप होणार आहे.
