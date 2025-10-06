नावाचा उच्चार चुकल्याने आढावा बैठकीत राडा
नावाचा उच्चार चुकल्याने आढावा बैठकीत राडा
टिटवाळ्यात संघटनेपेक्षा स्मरणशक्ती ठरली चर्चेचा विषय
टिटवाळा, ता. ६ (वार्ताहर) : राजकारणात मत, मते आणि मतदार हे जितके महत्त्वाचे असतात. तितकेच आता नावाचेही महत्त्व वाढत चालले आहे. कारण शनिवारी (ता. ४) टिटवाळ्यात झालेल्या भाजपच्या संघटनात्मक आढावा बैठकीत ‘एक नाव’ चुकल्यामुळे चक्क बैठकीचा विषयच बदलला. महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी कार्यकर्त्यांना एकत्र बोलावण्यात आले होते; मात्र संघटनेपेक्षा नावाचे उच्चार आणि स्मरणशक्तीचीच चर्चा झाली.
भाजप कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पक्षातील अनेक माजी आणि विद्यमान पदाधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला वातावरण संघटनात्मक चर्चेचे आणि पुढील रणनीती ठरवण्याचे होते, पण जेव्हा एका नवख्या पदाधिकाऱ्याने उत्साहात बोलताना एका ज्येष्ठ माजी पदाधिकाऱ्याचे नाव चुकीचं घेतल्याने सभागृहातील शांतता भंग पावली.
नाव चुकल्यावर चेहऱ्यावरचे हास्य काही क्षणातच नाराजीच्या छटांमध्ये बदलले. अनुभवी माजी पदाधिकारी संतापाने थोडेसे अस्वस्थ झाले आणि एक क्षणभर सभा तणावपूर्ण वाटू लागली. इतकी वर्षे पक्षासाठी झटूनही नाव लक्षात राहत नाही? असे काहीसे भाव त्या चेहऱ्यावर होते. तेवढ्यात दुसऱ्या एका पदाधिकाऱ्याने मध्यस्थीच्या आवेशात बोलताना थोडं जास्तच थेट विधान करून टाकलं. जे नेहमी पक्षाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात, त्यांची नावे कोण विसरणार?” यानंतर मात्र बैठकीचे वातावरण जरा ‘राजकीय’पेक्षा अधिकच व्यक्तीगत झाल्याचे पाहायला मिळाले.
जिल्हाध्यक्षांनी विषयाला वळण देत सगळ्यांना शांत केले आणि संघटनात्मक चर्चेकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले; मात्र स्थानिक राजकीय वर्तुळात या घटनेची चर्चा मात्र वेगाने पसरली आहे. “भाजपच्या बैठकीत नाव चुकणे म्हणजे संघटनेच्या थरात भूकंप!” अशी कुजबुज आता सर्वत्र ऐकू येत आहे. हा सगळा वृत्तांत भाजपच्याच एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवरती पत्रकारांसमोर कथन केला.
नामस्मरण कार्यशाळा घ्या
अनेक कार्यकर्त्यांच्या मते, “पक्षाच्या बैठकीत मतभेद होणे काही नवीन नाही, पण आता नावांवरूनही मतभेद सुरू झाले आहेत, ही नव्या पिढीच्या राजकारणाची नवीन दिशा आहे.” तर काही जण विनोदाने म्हणतात, “आता पुढच्या बैठकीत पक्षाने ‘नामस्मरण कार्यशाळा’ घ्यावी लागेल! या घटनेतून एक चित्र मात्र स्पष्ट झाले. पक्षात मेहनतीपेक्षा उपस्थिती, आणि उपस्थितीपेक्षा ओळख, या क्रमानेच आजची राजकीय स्पर्धा ठरते आहे. टिटवाळ्यातील ही घटना तात्पुरती असली तरी, राजकीय पातळीवर ‘नाव’ आणि ‘मान’ यांचं नातं किती गुंतागुंतीचं आणि संवेदनशील आहे, हे मात्र पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची एकजूट आणि समन्वय गरजेचा असताना, अशा छोट्याशा प्रसंगाने मोठं चित्र डळमळीत होऊ नये, अशी अपेक्षा आता कार्यकर्त्यांतूनच व्यक्त होत आहे.
