मेट्रो-३ चा वरळी-कफ परेड टप्पा गुरूवारपासून प्रवासी सेवेत
‘वरळी-कफ परेड मेट्रो-३’ गुरुवारपासून सेवेत
सोमवारी मिळणार सुरक्षा प्रमाणपत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबईकरांना प्रतीक्षा असलेला भुयारी मेट्रो-३ चा तिसरा वरळी-कफ परेड हा टप्पा गुरुवारी (ता. ९) सकाळपासून प्रवासी सेवेत येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी या टप्प्याचे लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आरे-कफ परेड असा गारेगार मेट्रो प्रवास करता येणार आहे. दरम्यान, मेट्रोच्या वरळी-कफ परेड या टप्प्याला उद्या सोमवारी मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
उपनगरातून थेट फोर्ट, कफ परेडपर्यंत मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीशिवाय जाता यावे म्हणून एमएमआरसीएलने सुमारे ३७ हजार कोटी रुपये खर्चून ३३ किलोमीटर लांबीची भुयारी मेट्रो मार्गिका उभारली आहे. त्याचा पहिला आरे-बीकेसी हा टप्पा ५ ऑक्टेबर २०२४ मध्ये सुरू केला असून, बीकेसी-वरळी आचार्य अत्रे चौक हा टप्पा ९ मे रोजी प्रवासी सेवेत आला आहे. त्यामुळे अखेरची आचार्य अत्रे चौक-कफ परेड हा सुमारे ११.५ किलोमीटर लांबीचा टप्पा कधी सेवेत येणार याची मुंबईकरांना प्रतीक्षा होती. त्यानुसार बुधवारी लोकार्पण झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून हा टप्पा सेवेत येणार आहे. या मार्गिकेवर एकूण २७ स्थानके असून त्यापैकी पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील १६ स्थानके सेवेत असून तिसऱ्या टप्प्यात ११ स्थानके आहेत. लोकार्पणानंतर गुरुवारपासून संपूर्ण मार्गिका सेवेत येणार असल्याने आरे-कफ परेड हा प्रवास मुंबईकरांना अवघ्या ५० मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे.
...
मेट्रे-३च्या तिसऱ्या टप्प्याच्या सुरक्षा चाचण्या पूर्ण झाल्या असून मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून सोमवारी किंवा मंगळवारी सुरक्षा प्रमाणपत्र येईल, त्यानंतर लोकार्पण झाल्यानंतर गुरुवारी सकाळपासून मेट्रोचा वरळी आचार्य अत्रे चौक-कफ परेड हा टप्पा मुंबईकरांच्या सेवेत येईल.
- अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएमआरसीएल
...
तिसऱ्या टप्प्यातील स्थानके
- विज्ञान संग्रहालय
- महालक्ष्मी
- मुंबई सेंट्रल
- ग्रँट रोड
- गिरगाव
- काळबादेवी
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस
- हुतात्मा चौक
- चर्चगेट
- विधानभवन
- कफ परेड
...
उपनगरातून थेट...
उपनगरातून या मेट्रोने चर्चगेट, मरिन ड्राईव्ह, नरिमन पॉईंट, वानखेडे स्टेडियम, मंत्रालय, ओव्हल मैदान, एनसीपीए, गेट वे आॅफ इंडिया, विधान भवन, मंत्रालय, हुतात्मा चौक, उच्च न्यायालय, बीएसई इमारत, आरबीआय मुख्यालय, ओव्हल मैदान, काळाघोडा, मुंबई विद्यापीठ, सीएसएमटी, मुंबई महापालिका आदी ठिकाणी सहजपणे जाता येणार आहे.
...
तिकीट दर असे
अंतर -रुपये
- पहिले ३ किमी - १०
- ३-१२ किमी - २०
- १२-१८ किमी - ३०
- १८ ते २४ किमी - ४०
- २४ ते ३० किमी - ५०
- ३०-३६ किमी - ६०
....
एकूण लांबी - ३३ किमी
एकूण खर्च - ३७ हजार कोटी
एकूण स्थानके - २७
