चक्क प्रवाशाला तिकीट नाकारले!
बदलापूर, ता. ५ (बातमीदार) : बदलापूर रेल्वे स्थानकावर रविवारी सकाळी तिकीट घेण्याच्या वादातून रेल्वे प्रवासी आणि तिकीट निरीक्षकांमध्ये प्रचंड गदारोळ माजला. महिला प्रवासीने तिकीट काढताना परतीच्या पैशात तिकीट घरातून फाटकी नोट आली होती. ती रांगेतील एका पुरुष प्रवाशाने बदलून दिली. मात्र, त्याची तिकीट काढण्याची वेळ येताच तीच नोट त्याने तिकीट निरीक्षकाला दिली. त्यावर तिकीट निरीक्षक महिला रेल्वे कर्मचारीने प्रवाशाला चक्क तिकीट देण्यास मनाई केली. यातून निर्माण झालेल्या वादातून पुन्हा एकदा बदलापूर रेल्वे स्थानक चर्चेत आले आहे.
किशोरी आरडे (४०) या सकाळी ११ च्या सुमारास नेरळपर्यंतचे तिकीट घेण्यासाठी फलाट क्रमांक एकवरील तिकीट घराजवळ गेल्या. त्यांनी १०० रुपयांची नोट निरीक्षक पूनम शिरसाट यांना दिली. परतीच्या रकमेतील ५० रुपयांची नोट फाटलेली असल्याने किशोरी यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला. “आम्ही नोट घरी बनवत नाही,” असे उत्तर निरीक्षकाने दिल्याने वाद सुरू झाला. दरम्यान, रांगेत उभे असलेले सुधाकर सिंग यांनी ती फाटकी नोट स्वीकारून किशोरींना चांगली नोट दिली. मात्र, त्यांनी नंतर स्वतःचे तिकीट काढण्यासाठी हीच नोट दिली असता निरीक्षकाने तिकीट देण्यास नकार दिला आणि उद्धटपणे बोलल्याचा आरोप सिंग यांनी केला.
वाद वाढल्याने रेल्वे पोलिस आणि मुख्य तिकीट निरीक्षक घटनास्थळी दाखल झाले. चौकशीत निरीक्षक पूनम शिरसाट चुकीच्या आढळल्या आणि त्यांना दोघांची माफी मागण्यास सांगितले. त्यानंतर शिरसाट यांनी माफी मागितली. अशा मुजोरी करणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर सक्त कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत सिंग व आरडे यांनी स्टेशन मास्तरांच्या कार्यालयात शिरसाट यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली.
रेल्वेकडून आलेली फाटकी नोट एका भल्या प्रवाशांनी मला बदलून दिली. मात्र त्या प्रवाशाने तीच नोट दिल्यावर तिकीट निरीक्षकाने नाकारली. अशा मुजोरी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी. संबंधित तिकीट निरीक्षकांविरोधात स्टेशन मास्तर कार्यालयात तक्रार अर्ज दिला आहे.
- किशोरी आरडे, महिला रेल्वे प्रवासी
गावावरून माझी आई येणार असल्याने तिला घेण्यासाठी कल्याणला जायचे होते. किशोरी आरडे यांना मी फाटकी नोट बदलून दिली; मात्र तीच नोट पुन्हा निरीक्षकाला दिल्यानंतर त्यांनी तिकीट देण्यास नकार दिला. दीड तास मला त्या ठिकाणी उभे करण्यात आले. चार ते पाच वेळा मी तिकिटासाठी विनंती केली; मात्र संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने तिकीट देणार नाही, काय करायचे करून घ्या, असे म्हणाले. या संदर्भात मी बदलापूर स्टेशन मास्तरांच्या कार्यालयात तक्रार अर्ज दिला आहे.
- सुधाकर सिंग, रेल्वे प्रवासी
आज साप्ताहिक सुट्टी असल्याने उद्या कार्यालयात गेल्यावर दोन्ही तक्रार अर्ज तपासून घेतले जाईल. यासंदर्भात सगळी माहिती घेऊन वरिष्ठांना तो अर्ज पाठवण्यात येईल. त्यानंतर वरिष्ठ योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई करतील.
- धनश्री गोडे, स्टेशन मास्तर, बदलापूर
