जीएसटीतील सुधारणा व्यापार क्षेत्राला नवसंजीवनी
आमदार मंदा म्हात्रे यांचा विश्वास
तुर्भे, ता. ५ (बातमीदार) ः जीएसटीमध्ये केलेली कपात ही केवळ आर्थिक सुधारणा नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या खिशाला दिलासा देणारे आणि व्यापार क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने व विनोद देसाई राज्यकर सहआयुक्त वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली जीएसटी करप्रणालीतील बदल आणि दरकपाती संदर्भात व्यापारी व ग्राहकांसमवेत शनिवारी (ता. ४) वाशी येथील ग्रोमा हाऊसमध्ये मार्गदर्शन बैठक झाली. तसेच यावेळी प्रमुख उपस्थिती म्हणून डॉ. राजेश पाटील व अध्यक्ष ग्रोमा संघटना भीमजी भानुशाली यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. या बैठकीत व्यापारी वर्ग व नागरिकांनी सहआयुक्त यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून करप्रणालीत झालेले आमूलाग्र बदल, त्यांचे परिणाम आणि दरकपातीमुळे मिळणारे फायदे याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेवरून देशात जीएसटीमध्ये आमूलाग्र बदल करत दरकपात करण्यात आली. सुमारे ९० टक्के जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी आकारणी ही १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार मंदा म्हात्रे म्हणाल्या की, मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज देशाची अर्थव्यवस्था नवनवीन उंची गाठत आहे. सुलभ आर्थिक दृष्टीकोन ठेवत अनेक व्यापाऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना मोठा हातभार लागणार आहे. जीएसटीमधील कपात ही गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंब आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी थेट दिलासा आहे. मोदीजींचे नेतृत्व हे केवळ निर्णयक्षम नाही तर दूरदृष्टी दाखवणारे नेतृत्व आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक सुधारणाचा प्रवास हा जनसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देत सुरू आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना बचत, व्यापाराला गती आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून मोदी सरकारच्या सुधारक धोरणांची सातत्यपूर्ण दिशा पुढे सुरू राहणार आहे.
या बैठकीत व्यापारी, व्यावसायिक ग्राहक यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. सर्वांनी आपल्या शंका उपस्थित केल्या व त्या मार्गदर्शनाने दूर करण्यात आल्या. या उपक्रमामुळे करासंबंधी पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल आणि व्यापारी वर्गाला व्यवसाय सुलभ करतानाच ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या सुधारणा प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी अशा मार्गदर्शन बैठकींची गरज आहे. पुढेही अशा उपक्रमांद्वारे माहिती व जनजागृती केली जाईल असे ही आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. यावेळी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या समवेत उपाध्यक्ष ग्रोमा संघटना अमृतलाल जैन, सचिव ग्रोमा संघटना नीलेश भाई वीरा, सचिव ग्रोमा संघटना मनीष भाई दावडा, केमिस्ट असोसियनचे सेक्रेटरी सुनिल छाजर, माजी उपमहापौर अनिल कौशिक, तसेच असंख्य व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.
